不要拍機票打卡！專家曝登機證「常見2大錯誤」　下機千萬別丟

▲專家分享登機證常見的2大錯誤。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多人出國旅行時，都會在機場拍攝機票上傳到社群分享，而下機之後就會立刻將登機證丟掉，但專家提醒，以上行為其實犯了兩大錯誤。

根據《太陽報》報導，許多人出國旅行最喜歡做的第一件事情就是，在機場拍攝自己的護照和機票，接著就把照片上傳到社群。不過專家提醒，機票上登機證除了有班機號碼跟姓名之外，它所包含的訊息可能比你想的還要更多。

美國網路安全業者CynergisTek執行長巴羅（Caleb Barlow）表示，只需要拿到旅客的姓名、航班預定代碼、飛行常客編號，駭客就能竊取更多個資，「這三樣都印在登機證上面。」

網路安全公司NordVPN沃門霍芬（Adrianus Warmenhoven）指出，光是機票條碼就能查出不少個資，「即使照片裡只看得到機票條碼，駭客仍能掃描並找到旅客全名、預訂編號、乘客姓名紀錄等資訊，有時甚至包括聯絡資訊。」

沃門霍芬解釋，駭客可能靠著這些資料取消航班，從支付信用卡竊取金錢，盜用身分實施詐騙等。駭客掃描機票條碼後，可能進入乘客的航空公司帳戶，竊取飛行里程數，更改未來航班資訊，或者假冒受害者身分，聯繫航空公司或旅行社，騙取更多個資。

第二個錯誤就是太快將登機證丟掉，因為部分航空公司和飯店可能會向出示登機證的旅客提供折扣；例如英國航空公司的乘客憑登機證就可以享有多個品牌折扣和下午茶優惠，阿聯酋航空的乘客也能憑登機證在杜拜的多個餐廳、購物中心享有優惠，有的折扣甚至高達7折。