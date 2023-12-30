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拜登政府「動用緊急授權」再向以色列軍售　價值1.475億美元

▲▼以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）

▲國務卿布林肯已經批准向以色列出售155毫米砲彈及相關設備。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈29日表示，國務卿布林肯已經批准向以色列出售155毫米砲彈相關設備，且有鑑於緊急需求，布林肯實施了緊急授權，所以這筆軍售無須經過國會審查，這也是拜登政府本月第二次繞過國會對以色列軍售的審查。

根據CNN、路透社報導，美國國務院發言人29日表示，布林肯（Antony Blinken）向國會發出通知，他已做出緊急決定，立即批准向以色列轉移155毫米砲彈的輔助裝備，包含所需的引信，總價值約為1.475億美元（約台幣45億元）。

發言人指出，「鑒於以色列防禦需求的急迫性，國務卿已行使了他的授權，確定存在緊急情況，需要立即批准轉移。」這次的軍售將包含在先前購買的155毫米砲彈中．而這也是拜登政府本月第二次繞過國會對以色列軍售的審查。

拜登在本月9日動用緊急權力，繞過國會對於軍售案的20天標準審查期，允許向以色列出售1.4萬枚坦克砲彈，當時國務院發言人表示，「我們將繼續向以色列政府明確表示，她們必須遵守國際人道主義法，必須採取一切可行措施避免傷害平民。」

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關鍵字：

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