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史上首位「身家千億女性」誕生！萊雅集團繼承人成全球女首富

▲萊雅（L’Oreal）集團第三代繼承人貝登古-麥爾斯 （Francoise Bettencourt-Meyers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊雅（L’Oreal）集團第三代繼承人貝登古-麥爾斯 （Francoise Bettencourt-Meyers）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

根據彭博億萬富翁指數今天數據，當前世界最富有女性、法國美妝品集團萊雅（L’Oreal）的女繼承人貝登古-麥爾斯，成為首位財富達到1000億美元（約新台幣3兆700億元）的女性。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）每天依據前一天美東時間下午5時的資料更新全球富豪排名，而貝登古-麥爾斯（Francoise Bettencourt Meyers）最新排名來到第12，高於印度企業家穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）。

不過，貝登古-麥爾斯的排名仍低於墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim），他最近才成為拉丁美洲首位財富跨過1000億美元門檻的富豪。

萊雅集團是世界最大美妝品公司，旗下品牌包括蘭蔻（Lancome）和媚比琳（Maybelline），財報顯示2022年銷售額超過380億歐元（約新台幣1兆2900億元）。

▲萊雅（L’Oreal）集團第三代繼承人貝登古-麥爾斯 （Francoise Bettencourt-Meyers）。（圖／達志影像／美聯社）

萊雅股價目前處於歷來最高水準，2023年上漲了35%，歸功於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後消費者持續大買奢侈品。

根據萊雅資料，貝登古-麥爾斯和她的家族2022年持股逾34%。萊雅由她的祖父舒勒（Eugène Schueller）創辦，她是舒勒的女兒貝登古（Liliane Bettencourt）的獨生女，在母親2017年逝世後由她繼承持股，目前擔任家族控股公司泰西絲（Tethys）的董事長及萊雅的副董事長。

不過，與世界最大精品集團、法國的路威酩軒（LVMH）董事長阿爾諾（Bernard Arnault）相較，貝登古-麥爾斯的財富相形見絀。阿爾諾在彭博億萬富翁指數排名第2，資產淨值達1790億美元（約新台幣5兆5000億元）。

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