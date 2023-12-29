捐精男「真槍上陣」百人斬　狂生180孩！他悲嘆根本沒辦法脫單

▲外國一名男子聲稱，他透過「真實性愛」向女性捐精，迄今已經成為180個孩子的生父。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國男子喬（Joe，化名）自稱是一名捐精者，透過和女性上床做愛，成為180個孩子的生父。不過，他接受英國《太陽報》採訪時悲嘆，自從5年前離婚後，到現在都交不到女朋友，因為大多數對象都會忍不住吃醋。

51歲的喬表示，他走遍美國、阿根廷、義大利、新加坡、菲律賓與英國，透過真實進行性行為，幫助上百名女性完成當媽媽的夢想，而且還不用收費。

喬透過Instagram、臉書或電子郵件接獲求助訊息後，首先會詢問對方月經經期，進行一番計算，找出最適合見面的日期，並且詳細討論到時候想要怎麼進行。在180個孩子裡面，他親自見過60多個，「我會和一些孩子每天見面，另一些則是經常在WhatsApp上聊天。」

不過，喬的前一段婚姻已在5年前結束，迄今都找不到女朋友，「我還是單身。很難找到能夠容忍這種生活方式的人。人們總說她們可以應對，但這確實讓她們非常嫉妒。」

根據英國國民保健署（NHS），每七對伴侶就有一對面臨不孕問題，但是捐精者短缺，加上私人受孕費用高昂，促使成千上萬女性透過社群媒體尋求幫助。據悉，在英國私人診所，一次人工授精要價2000英鎊（約新台幣7.8萬元），一次試管嬰兒要價7000英鎊（約新台幣27萬元）。

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