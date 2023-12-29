72死尼泊爾空難調查出爐！　機師「搞錯操縱桿」切斷動力失速

▲ ATR-72墜毀峽谷，當時出動數百名士兵搜救。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）ATR-72客機1月15日失事，機上72人全數罹難。事隔近1年後調查報告指出，事故原因是當時機師誤將動力切斷，造成飛機失速墜毀，成為該國30年來最嚴重空難。

這架ATR-72客機1月15日在尼泊爾旅遊城市博卡拉（Pokhara）降落前墜毀，當時機上共有72人，包括2名嬰兒、4名機組員及15名外籍乘客，沒有任何人倖存。

綜合《路透》及BBC，尼泊爾政府任命的調查小組包括來自美國、加拿大、法國及新加坡的10幾名調查人員，28日公布報告。航空工程師、調查小組成員巴斯托拉（Dipak Prasad Bastola）說明，當時機師欲拉動「襟翼桿」（Flap Laver），卻誤將控制動力的「狀態桿」（Condition Lever）拉到順槳（feathering）的位置，導致引擎空轉，沒有產生推力，但因飛機動能，撞擊地面前仍飛行長達49秒。

這架飛機保養狀況良好，並無已知缺陷，駕駛艙內的機組員也符合尼泊爾民航局規章制度。但報告指出，2顆引擎被誤拉到順槳狀態後，儘管警報系統發出警告，機組員未能發現問題並採取行動補救。

這份報告還列出其他導致事故的因素，包括缺乏適當的技術培訓、工作量高、壓力大及未遵守標準作業程序。

尼泊爾上一起重大空難發生於1992年，當時巴基斯坦國際航空一架空中巴士A300客機接近加德滿都時墜毀山坡，機上167人不幸罹難。自2000年以來，尼泊爾已有近350人死於飛機或直升機失事，歐盟自2013年便以安全疑慮為由，禁止尼泊爾航空公司飛入其領空。