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忍受零下50℃！男藏身「飛機起落架」從非洲偷渡到法國

▲▼阿爾及利亞航空（Air Algerie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛機降落巴黎奧利機場後，一名男子在起落架艙內被發現。圖為阿爾及利亞航空班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

一名男子躲進客機起落架，隨著飛機自非洲國家阿爾及利亞前往歐洲的法國，在這段期間忍受零下攝氏50度低溫，直到班機28日降落巴黎奧利機場進行檢查的時候才被發現。已知他因體溫嚴重過低，有生命危險，送醫接受治療。

綜合法新社、路透等報導，這起事件發生在阿爾及利亞航空（Air Algerie）的商用航班，班機從阿爾及利亞城市奧蘭（Oran）起飛前往法國，經過大約2個半小時的飛行，於28日上午10時左右降落在巴黎奧利機場（Paris Orly）。但就在進行技術檢查期間，相關人員在起落架艙內發現一名年約20多歲的男性偷渡客。

機場消息人士透露，這名男子被發現的當下還活著，但因嚴重體溫過低，有生命危險。此外，他身上並未攜帶身分證明文件。

一般來說，商用客機會在3萬至4萬英尺高空飛行，此處溫度通常會降至零下攝氏50度至零下攝氏60度左右。若偷渡客想藏身在此，必須面對極低溫與缺氧的情況。

依據飛航機構數據，企圖想以這種方式偷渡者死亡率為77%。2019年7月，一具疑似偷渡客的遺體從飛機上墜落，掉入民宅庭院。

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關鍵字：

偷渡阿爾及利亞航空巴黎巴黎奧利機場法國

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