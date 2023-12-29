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李善均疑染毒輕生亡！韓警發文「不會同情」　酸媒體才是罪魁禍首

▲李善均出殯。（圖／CFP）

▲李善均29日出殯，大兒子捧著遺照。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓影帝李善均今年10月陷入染毒疑雲，豈料在接受長達19個小時徹夜偵訊後，竟然於27日被發現在座車內輕生身亡。為此，南韓警方被外界質疑辦案時犯下「兩大致命疏失」，導致李善均最終選擇輕生，包括將案情洩漏給特定媒體。不過，一名警察卻匿名發文，表示他不會同情李善均的死亡，認為辦案程序合法。

綜合韓媒報導，警察廳一名職員A某27日透過職場網路論壇Blind以匿名身分發文，他首先在標題就強調「我不會同情李善均的死」，對於外界將李善均的死推鍋給警方執法過當表達強烈不滿。由於加入該論壇必須透過公司內的電子郵件確認身分，因此推估該名發文者為現職警察。

該名警察表示，「難道你們就行得正、坐得直嗎？警方只是依照毒品前科犯、聲色場所女室長A某（金某）具有可信度的供詞，要求嫌疑人李善均接受傳喚進行調查。根據供詞和證據，（將嫌疑人）視為調查對象、立案展開調查，並非只是針對李善均等名人，無論嫌疑人是誰，警方都會這麼做。」

該名警察強調，「以國家的角度來看，如今在這個時間點宣布全面與毒品展開戰爭，光是涉及『毒』一個字就有可能被視為調查對象、嚴正應對！這哪有只限於李善均？」

外界質疑警方是否當初將案情洩漏給特定媒體，導致外界根據媒體報導提供的線索，迅速將嫌疑人的身分與李善均作聯想？該名警察也解釋，光是警方內部調查內容被外洩，就有可能被各方施壓，因此「就算想要外洩內情，也沒辦法外洩。」

至於外界不滿警方「未審先判」，將李善均定義為吸毒犯，該名警察也不滿外界將一切過錯推鍋給警方，認為媒體報導與大眾過於激烈的好奇心才是將李善均推向死亡的元兇。

該名警察質疑，「在李善均『設有染毒嫌疑』的狀態下，定調李善均『吸毒了』的，到底是警方？還是媒體？亦或是你們這些人？比任何人都想知道真相的，不就你們這些人嗎？」

該名警察在文末做出結論，認為無論是警方、亦或是媒體，在促成李善均輕生身亡的事件上無法迴避應該擔負的責任，「我也認為，李善均真的很可憐，不應該為了這種事犧牲性命。但是，如果行得正、坐得直，就應該要忍耐到最後一刻。希望故人一路好走，不過我並不會同情（祂的死亡）。」

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►韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！ 警察廳長不認錯：我不同意

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