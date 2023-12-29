加州宣布了！　川普確定可以參加「2024年總統初選」

▲川普民調持續領先。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普因涉入2021年國會暴動案，接連被科羅拉多州、緬因州裁定喪失2024年總統初選資格。身為民主黨票倉的加州也出現類似聲浪，但州務卿韋伯（Shirley Weber）已於28日晚間公布總統初選候選人名單，其中包括川普。

CBS、福斯新聞等外媒報導，加州州務卿辦公室28日公布經過認證的候選人名單，並且送交給選舉官員列印選票，這代表川普仍能參加明年3月5日的加州總統初選。除此之外，民主黨籍的韋伯並未發表其他評論。

本月19日，科羅拉多州最高法院裁定，根據美國憲法第14修正案第3款「叛亂條款」，川普的行為助長了最終導致5人死亡的2021年1月6日國會暴動，因此不符合競選總統資格。28日稍早，緬因州民主黨籍州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）也依據同樣理由宣布把川普從2024年總統初選中除名，成為目前全美第2個禁止川普參選的州。

自從科羅拉多州的判決出爐後，多州運動人士也發出類似呼籲，包括加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）與多名民主黨知名領袖。但加州州長紐森（Gavin Newsom）公開反對此舉，他認為川普應該要在民調中被打敗，而非直接遭到除名。

面對副州長的呼籲，州務卿韋伯曾經回應，她將秉持「對於法治的承諾與尊重」做出決定，「根據憲法第14修正案第3款，把一名候選人從選票中除名，不是我的辦公室會草率以待的事，也不像是要求一個人至少35歲才能當總統那麼簡單。」

目前確定禁止川普參加總統初選的科州與緬州，都不是傳統意義上的共和黨票倉。此外，科州最高法院暫時將裁決保留至明年1月4日，也就是確定總統初選候選人資格的截止日前一天。在那之前，美國最高法院仍可決定是否受理此案。

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