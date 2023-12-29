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美軍艦擊落葉門叛軍無人機和反艦飛彈

▲▼ 美國海軍阿利柏克級驅逐艦「梅森號」（USS Mason）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍阿利柏克級驅逐艦「梅森號」（USS Mason）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國軍方表示，美國一艘軍艦擊落了葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天發射的一架無人機和一枚反艦飛彈。

法新社報導，背後有伊朗撐腰的青年運動多次攻擊行駛於紅海重要航道上的船隻，聲稱是為了支持在加薩走廊的巴勒斯坦人。以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰。

美軍中央司令部（CENTCOM）在一份聲明中表示：「梅森號（USS Mason）在紅海南部擊落青年運動發射的一架無人機和一枚反艦彈道飛彈。」中央司令部指的梅森號係一艘飛彈驅逐艦。

中央司令部表示，「該地區18艘船隻未受任何損壞，也未傳出有人員受傷」，並補充說，這是青年運動自10月中旬以來，第22次企圖襲擊國際航運船隻。

這些攻擊危及了占全球貿易量高達12%的運輸路線，促使美國本月稍早成立一支多國海軍特遣部隊來保護紅海航運。

美國除採取軍事行動外，財政部今天還宣布對參與資助青年運動攻擊的相關組織加以制裁。

財政部表示，已制裁葉門首都沙那（Sanaa）貨幣兌換商協會（Currency Exchangers Association）負責人，另外也制裁在葉門和土耳其負責「促進伊朗金融援助流向」青年運動的3間兌換商。

葉門叛軍表示，他們的目標是以色列和與以色列有聯繫的船隻，促使停止對加薩走廊的攻勢。

法新社根據以色列數據所做的統計顯示，哈瑪斯10月7日自加薩發動令人震驚的跨境攻擊，引發最新一輪的以哈衝突，共造成約1140人死亡，其中大部分是平民。

攻擊事件發生後，美國緊急提供以色列軍援，據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，以色列對加薩的連番攻擊造成至少2萬1320人死亡，其中大部分是平民。

這些死亡事件引發中東地區普遍憤怒，並助長該地區反以色列武裝團體的攻擊行動。

駐伊拉克和敘利亞美軍也多次遭到無人機和火箭攻擊，華盛頓稱這些攻擊是由伊朗支持的武裝組織發動。

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