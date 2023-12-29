美3華裔男偷餐廳「地溝油」　一晚抽走1250公升！無本生意狂賺數萬

▲美國佛州3名華裔男子竊取1200多公升地溝油，轉手可賣至3萬多新台幣。（圖／取自Port Orange Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州3名華裔男子犯下一宗大規模地溝油盜竊案，據警方表示，嫌犯們16日夜襲多家餐廳，竊取約1250公升食用廢油，遭警察追捕並於23日落網。由於食用廢油可提煉為柴油，3人一晚竊取的油轉手就能賣至1036美元（約新台幣3.1萬元），懷疑背後有更大犯罪組織。

根據福斯新聞、獨立報報導，佛州珀特奧蘭治市（Port Orange）警方與油類管理公司DAR PRO Solutions的安全專員合作，追查涉嫌竊油的嫌犯，並於12月16日確認3名華裔男子夜襲多家餐廳，他們駕駛一輛裝有幫浦的大貨車，以軟管從餐廳回收油箱裡抽取原本準備交給油品回收公司處理的地溝油，合計遭竊油量約1250公升。

▲嫌犯作案車輛。（圖／取自Port Orange Police Department）

警方證實，嫌犯分別為49歲的Rui Lin、35歲的Yunqiu Chen，以及42歲的Zengyu Liu，3人皆來自不同地區並都被指控犯有重大竊盜罪。據報導，由於地溝油經提煉後，可再被當作柴油重新使用，每加侖地溝油轉手價格約為4美元，而3名嫌犯16日晚間竊取約1250公升廢油，大約可賣至1036美元（約新台幣3.1萬元）。

警方表示，Rui Lin去年10月曾涉嫌參與另一件竊油案，3名嫌犯23日被捕後皆繳納了2500美元（約新台幣7.6萬元）的保釋金並獲釋。調查人員目前懷疑，3人背後還有更大的犯罪集團，在幕後組織著數起竊油案件。