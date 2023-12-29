中國間諜氣球調查　美媒：情報指「使用美國網路服務」通信

▲一顆飄進美國領土上空的中國「間諜氣球」2023年2月被美軍擊落。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國今年2月4日擊落一顆飛入境內的中國間諜氣球，事隔10個月，如今美國國家廣播公司（NBC）獨家報導指出，據美方官員消息人士透露，美國情報發現這顆中國間諜氣球使用的是美國商用網路服務進行通信，主要是用於導航功能。不過中國外交官重申，這顆氣球是用於氣象研究目的。

NBC引述兩名現任與一名前任美國官員說法，稱美國情報當局已經確定，今年年初飛越美國上空的中國間諜氣球，使用了一家美國網路服務供應商的連網功能，收發來自中國的通訊，主要與導航有關。

熟知情報評估的官員表示，美方發現其連接的網路讓間諜氣球能夠做到發送突發傳輸（Burst transmission），意即短時間內的高頻寬數據收集。數名現任與前任美國官員透露，拜登政府向聯邦外國情報監控法院（Foreign Intelligence Surveillance Court）申請一項高度保密的法庭命令，以便於允許情資單位針對在美國上空飛行的氣球進行監視與情報收集，包含透過美國網路服務商發送的訊息。

然而，被指提供中國氣球網路服務的美國公司對此予以否認，強調已經過公司內部調查並與美國官員進行討論後才得出此一結論。另外，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向NBC表示，正如同中方先前明確所示，此事件是因為西風帶與自動轉向能力有限，導致用於氣象研究的飛艇無意中飄進了美國領土，事實很清楚。