2024烏俄戰爭3大可能走向曝光　「各有盤算」恐還要拖一整年

▲烏克蘭士兵堅守阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭即將邁入第三個年頭，但過去數月前線幾乎沒有變動，烏克蘭反攻尚未取得原本預期的成功，俄羅斯也一直控制著烏克蘭的18%領土。BBC訪問3名軍事分析師，並且列出這場衝突在2024年的三大可能走向。

►戰爭還會繼續拖下去



英國皇家聯合研究院前院長克拉克（Michael Clarke）及倫敦國王學院戰爭研究所的贊切塔（Barbara Zanchetta）認為，戰爭結束的前景依舊黯淡，甚至很可能拖過2024年一整年，但也不可能無期限地繼續下去。

與去年的這個時候相比，普丁在政治上比軍事上變得更加強大。西方2022年展現了令人驚豔的團結，並且持續了一整個2023年，但如今已經開始動搖，這份猶豫讓俄羅斯變得大膽，如果沒有發生政變、普丁未因健康問題下台，唯一可預見的結果，將是雙方迄今都拒絕的談判解方。

►雙方盤算與戰略可能性

美國退役中將霍吉斯（Ben Hodges）認為，從本質上來說，2024年是基輔與莫斯科各自鞏固勢力的一年。

俄羅斯缺乏設備與訓練有素的人力，最早要到2025年春天才能發動戰略攻勢，他們也沒有決定性的突破能力以壓制烏克蘭，因此會盡其所能守住目前占領的地區，再度試圖沿著整個戰線推進，至少要確保頓巴斯地區的安全，並在利用時間強化防衛的同時，希望西方失去挺烏意願。

▲烏克蘭襲擊克里米亞港都。（圖／路透）

對於烏克蘭而言，目前仍被俄軍占領、最具戰略重要性的地方就是克里米亞，他們將盡其所能壓制那裡的俄軍，並且試圖利用對黑海西岸及其貿易廊道的重新控制權，向敵方發動奇襲。

不過，烏克蘭沒有無限資源，尤其缺乏火炮彈藥與遠程精準武器，需要西方的財政與軍事支持，才能在明年繼續作戰，同時增強內在優勢，替未來一系列解放進攻創造條件。至於俄方的情況更糟糕，因為戰爭是一場意志與後勤的考驗，而俄軍後勤體系非常脆弱，還不斷承受著來自烏克蘭的壓力。

霍吉斯預期，2024年初，美國很可能重拾戰略骨幹，順利通過12月被國會延遲的援助計畫。烏克蘭準備重獲主動權之際，將在未來幾個月重整疲憊不堪的部隊、改善國家徵兵制度、提高火藥及武器產能、強化對抗俄軍電子戰的能力等。明年夏初，烏克蘭將首度使用美製F-16戰機增強防空能力，成為決定性關鍵。

►戰爭路線是由戰場之外的其他地方決定

烏俄戰爭明年的軍事路線更可能是在莫斯科、基輔、華府、布魯塞爾等地方決定，而非那些被烽火蹂躪摧毀的戰場。隨著前線局勢不明朗，烏克蘭近期似乎已經停止反攻，俄軍也沒有取得任何突破，衝突結果比以往任何時候都更仰賴距離戰場數英里之外的政治決定。

在工業時代，戰爭導致很大一部分、甚至整個經濟轉向，把戰爭物資的生產當成優先要務。未來一年將會證明，究竟是俄羅斯與其北韓及伊朗的盟友，還是烏克蘭及其西方支持者，更有能力且準備好滿足工業時代戰爭的大量需求。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

雖然西方出現猶豫，但歐盟決定與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判，不僅是具有象徵意義，也意味著繼續支持基輔，因為如果俄羅斯取得全面勝利，烏克蘭是不可能加入歐盟的。

此外，華府也不太可能完全逆轉挺烏政策，儘管川普民調支持率高漲，很容易被解讀為美國援助走到盡頭，但他執政期間並未退出北約，也無法靠一己之力徹底改變美國75年以來的跨大西洋夥伴關係。

不過，這不是在說，西方陣營近期出現的裂痕毫無意義。對於西方及烏克蘭而言，2024年將會更加艱難，因為與不需承擔問責的獨裁者相比，民主國家對於支持戰爭的長期共識總是更為複雜。