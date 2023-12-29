把助手「扒光綁椅上」嘴裡塞蘋果！　法米其林一星主廚驚爆霸凌

▲米其林一星主廚拉爾奧驚爆霸凌醜聞。（圖／翻攝latabledaurelienlargeau.com）

記者吳美依／綜合報導

法國米其林一星主廚拉爾奧（Aurelien Largeau）驚爆霸凌醜聞，在他授權並親自在場的情況下，一名廚房助手慘遭扒光衣服、雙手綁在椅子上、嘴裡塞入蘋果、屁股放入蘿蔔，施暴時間持續數小時，相關影片甚至在網路上流傳，但現在已經刪除。

《法新社》與《西南報》等外媒報導，這起「羞辱性事件」發生在法國西南部比亞里茨（Biarritz）皇宮大飯店（Hotel du Palais），所有廚房員工都在一旁觀看菜鳥接受所謂的「入會儀式」，拉爾奧不僅在場，而且就是他授權的。

儘管法國法律明文禁止「入會儀式」這種羞辱性活動，近年也有多名烹飪界專業人士陸續發起「反對廚房暴力」運動，但一些餐廳仍會私下進行，宣稱這是為了測試新進員工是否能夠承受工作壓力。

▲位於比亞里茨海邊的皇宮大飯店是一間五星級飯店。（圖／翻攝hyatt.com）



皇宮大飯店是一間五星級海濱飯店，住宿一晚平均價格超過400歐元（約新台幣1.3萬元）。拉爾奧2020年3月入職，並在飯店2021年重新開業的幾個月後獲得米其林一星，還被法國最有影響力的餐廳評鑑指南之一《戈和米約》｢Gault & Millau》封為「明日之星」。但在醜聞爆發後，他已於上周離職，Instagram帳號也設為不公開。

皇宮大飯店母集團凱悅（Hyatt）證實，管理層接獲一起發生在飯店內並且「令人不安的」事件通報後，立即展開調查，而現在已經結案，「這起事件無法反映我們所有人堅持的堅定價值觀，而我們現在已經做出適當決定。我們同事、賓客及合作夥伴的安全、福祉與健康，一直都是我們的優先要務。出於公司政策及尊重所有相關人員的隱私，我們無法再進一步評論。」