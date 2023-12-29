過世40分鐘被救活！　英國3寶媽驚吐「死後世界」

▲英國一名3寶媽過去曾心臟停止陷入昏迷，死亡40分鐘被救活。（圖／翻攝自Kirsty Bortoft IG）

圖文／CTWANT

死後的世界是否存在，是許多人好奇的問題。英國有一名3寶媽過去因為心臟突然停止並陷入昏迷，40分鐘後才被救活，而在「過世」的這段時間，她經歷了不可思議的事情，讓人大開眼界。

根據《太陽報》報導，柯斯蒂（Kirsty Bortoft）和未婚夫斯圖（Stu）在2021年1月29日享受約會之夜，後來卻被發現動也不動躺在沙發上，眼睛睜很大，主因是藥物導致昏迷，儘管醫護人員拚命搶救，但她依舊不醒人事，家屬甚至被告知「做好最壞打算」。意外的是，她在死亡40分鐘後突然復活。

▲柯斯蒂分享昏迷期間的所見所聞。（圖／翻攝自kirstybortoft TikTok）

昏迷期間，柯斯蒂的靈魂在會通靈的女性友人的前廳，她請對方為孩子和未婚夫寫遺言，「我的身體正在耗損，我覺得我回不去了，但她很嚴厲，要我回去」，並且被告知「妳不會死，妳的使命還沒結束」，當她終於回到身體時，扎扎實實感受到要做什麼來治癒。

柯斯蒂堅信能夠透過冥想加快癒合，結果10天後進行肺部X光檢查，疤痕和積水幾乎消失了，讓醫護人員感到震驚，被詢問是怎麼治好的，她便講述了這個神奇的經歷，同時對自己的康復感到喜悅和興奮，如今她希望和其他人分享，以緩解憂慮和焦慮，「我覺得很幸運，因為我得到再活一次的機會」。

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀

▸ 割頸少年被肉搜 小商人不甩新北地院籲下架…「租廣告車公布照片」嗆：要罰都來！

▸ 賴品妤獲「戰貓鏟」掃除汐止惡勢力 邀邀蔡英文入「戰貓連線」

▸ 趙小僑在後台劈頭問「到底有沒有偷情」 劉亮佐哭笑不得