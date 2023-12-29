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情侶看球「忙做親密動作」　觀眾嗨爆！攝影師捕捉大型社死現場

▲▼澳洲墨爾本板球場一對情侶被拍到親密動作，嚇得落荒而逃。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

▲澳洲墨爾本板球場一對情侶被拍到親密動作，嚇得落荒而逃。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲28日一場板球比賽打得激烈，但賽場邊一對年輕情侶也打得火熱，被眼力敏銳的攝影師拍到。在網友上傳的影片中，男子用外套遮掩住重要部位，女子側躺在他的懷中，兩人緊緊相偎的畫面出現在大螢幕上，現場觀眾開始鼓譟，懷疑他們在做私密的事。女生嚇到彈開，男子則用外套遮住臉後匆匆離場。

▲▼澳洲墨爾本板球場一對情侶被拍到親密動作，嚇得落荒而逃。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

▲情侶發現登上大螢幕畫面後，急忙拉開彼此距離，並遮掩臉部。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

根據Yahoo Sport Australia報導，足以容納10萬名觀眾的墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）28日正進行澳洲與巴基斯坦之間的第二場板球對抗賽（又稱測試賽），一對年輕情侶卻意外成為球場大螢幕焦點。轉播畫面拍到他們坐在四周無人的「蛋頂」座位，身體緊緊靠在一起，女子呈現側躺姿勢被男子抱在懷裡。

▲▼澳洲墨爾本板球場一對情侶被拍到親密動作，嚇得落荒而逃。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

▲男子用外套蓋頭，匆匆離場。（圖／翻攝自X／@Kinnzayyy）

值得注意的是，男子下半身重要部位蓋著一件外套，當他們發現被鏡頭拍到的同時，女子嚇得立刻從男子身上彈開，表情驚訝到變成「O型嘴」，球迷們集體起鬨鼓譟，簡直是大型「社會性死亡」現場。幾秒後，大螢幕畫面中看見男子用外套蓋住整個頭部，匆匆走下觀眾席看台離場，女子則早已不見蹤影。

澳洲體育媒體SEN的球評柯林斯（Adam Collins）評論說，這名年輕人偷偷開溜的時候現場有「觀眾起立鼓掌」，「很明顯，他們不應該在看台後頭親吻和擁抱，所有群眾都為他們站了起來」。

一夕間，這對男女落荒而逃的影片在網路社群快速傳開，一名網友留言表示，「我今天有去那裡，很有趣」。澳洲退役板球選手布萊維特（Greg Blewett）也在節目中評論，「也許他們覺得很尷尬，或者他們不是正式交往的男女朋友。」

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