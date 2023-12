情侶看球「忙做親密動作」　觀眾嗨爆！攝影師捕捉大型社死現場

▲澳洲墨爾本板球場一對情侶被拍到親密動作,嚇得落荒而逃。(圖/翻攝自X/@Kinnzayyy)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲28日一場板球比賽打得激烈,但賽場邊一對年輕情侶也打得火熱,被眼力敏銳的攝影師拍到。在網友上傳的影片中,男子用外套遮掩住重要部位,女子側躺在他的懷中,兩人緊緊相偎的畫面出現在大螢幕上,現場觀眾開始鼓譟,懷疑他們在做私密的事。女生嚇到彈開,男子則用外套遮住臉後匆匆離場。

▲情侶發現登上大螢幕畫面後,急忙拉開彼此距離,並遮掩臉部。(圖/翻攝自X/@Kinnzayyy)

根據Yahoo Sport Australia報導,足以容納10萬名觀眾的墨爾本板球場(Melbourne Cricket Ground)28日正進行澳洲與巴基斯坦之間的第二場板球對抗賽(又稱測試賽),一對年輕情侶卻意外成為球場大螢幕焦點。轉播畫面拍到他們坐在四周無人的「蛋頂」座位,身體緊緊靠在一起,女子呈現側躺姿勢被男子抱在懷裡。

▲男子用外套蓋頭,匆匆離場。(圖/翻攝自X/@Kinnzayyy)

值得注意的是,男子下半身重要部位蓋著一件外套,當他們發現被鏡頭拍到的同時,女子嚇得立刻從男子身上彈開,表情驚訝到變成「O型嘴」,球迷們集體起鬨鼓譟,簡直是大型「社會性死亡」現場。幾秒後,大螢幕畫面中看見男子用外套蓋住整個頭部,匆匆走下觀眾席看台離場,女子則早已不見蹤影。

