　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

送男友AirPods自己卻「收到爛禮物」　女聖誕節當天和男友分手

生日禮物,禮物,生日。（圖／達志／示意圖）

▲女因為爛禮物和男友分手。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名28歲女子抱怨，盡管她近來工作很忙壓力很大，還是費盡心思幫38歲男友和對方16歲女兒挑選聖誕禮物，而且2人也很滿意，然而自己卻收到男友送的爛禮物，讓她氣得在聖誕節當天和男友分手，徹底封鎖對方。貼文在網路上引發討論。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，她因為男友送的聖誕禮物太爛分手，不曉得自己這樣做是否反應過度，引發網友討論。她表示，自己最近工作很累，又忙著搬家，但她還是為了聖誕節精心布置家裡，也為男友和對方女兒用心準備AirPods、流行服飾等禮物。

女網友表示，「我確保聖誕樹看起來很漂亮，買了男友最愛吃的東西，還為了他把自己打扮漂漂亮亮的，結果他一到，就取笑我的妝容和聖誕帽很像卡通人物」，更令女網友生氣的是，男友明知道她不喝酒，卻送她從便利商店隨便買的小瓶紅酒當聖誕禮物，另外還附了一張紙條，上面寫著「剩餘的禮物在我褲子裡面」。

▲情侶,吵架, 。（圖／達志／示意圖）

▲女子覺得自己被男友羞辱。（圖／示意圖／達志影像）

女網友表示，她當下感覺受辱，氣得和男友分手並且收回了送給對方的禮物，分手後對方家人一直試著勸和，還有人指責她，「他說我是一個重視物慾、膚淺的女人，還幫男友說話，不是每個人都有能力送高級禮物，所以我應該要降低對禮物的期待，大家覺得我是個糟糕的人嗎」。

女子以為自己會被網友責罵，沒想到卻獲得許多網友留言力挺，「你男友才糟」、「我覺得問題不是爛禮物，而是他不尊重你」、「我不覺得你很糟糕，是你男友根本就不愛你，希望有天你能遇到真正對你好的人」。

ET快訊
快訊／外送員稱「10年前墜機」　博恩下架影片：正釐清狀況
快訊／退伍飛官外送員拿博恩5萬小費！　空軍：查無此人
快訊／李善均出殯現場曝！田慧振痛哭捂臉　50影星哀戚站身後
多名機師染流感！　國泰航空取消55航班
快訊／BLACKPINK個人約　確定都不留YG！
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　斷根男原諒狠妻：她愛吃醋

女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

床上無法滿足另一半　辣妻要求「和肌肉男睡」尪崩潰：該答應嗎

最感人聖誕禮物！男用AI讓死去老爸「復活」　一句話就讓媽爆哭

「贏21億元大獎」換來親友背叛　女嘆樂透毀人生：是禮物也是詛咒

巴西漁夫徒手抓電鰻　瞬間觸電「3秒僵硬墜河」畫面曝光

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

被女友養的「44kg惡霸犬」撕裂蛋蛋　男爆血就醫下體縫8針

南韓國防部自宮？教材標示獨島為「爭議領土」遭砲轟　尹錫悅怒了

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

被女友養的「44kg惡霸犬」撕裂蛋蛋　男爆血就醫下體縫8針

南韓國防部自宮？教材標示獨島為「爭議領土」遭砲轟　尹錫悅怒了

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

以色列誤殺3人質　調查報告：士兵錯把求救當埋伏

送男友AirPods自己卻「收到爛禮物」　女聖誕節當天和男友分手

把助手「扒光綁椅上」嘴裡塞蘋果！　法米其林一星主廚驚爆霸凌

大掃除找到2021年樂透彩券　女一看嗨爆「爽中339萬」

和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　斷根男原諒狠妻：她愛吃醋

李善均生前急求友人籌錢！ 　「勒索5千萬」28歲女裁定羈押

GX第一次成團開唱秒「加場」！　蕭秉治搶先曝彩蛋粉全嗨炸

控菲律賓找媒體發南海假消息　大陸國防部：中方不會坐視

國三生遭割頸亡！校方今展開全校輔導　「追思小站」祝福小天使　

文翔／兒少法淪為犯罪自助餐　社會安全網適用少年犯？

「最美里長」陳紫渝、管爺拍片挺侯！　選戰倒數強力放送催票

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、藍9席　國會小黨皆未達門檻

侯友宜提「改革三支箭」　承諾打造經濟內閣：任內完成CPTPP

被割頸案衝擊！法律系學生懷疑「所學內容」：不覺得有可教化空間

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

為割頸案亡者默哀　陳佩琪：柯文哲推鄰里社區互助網檢視需關懷者

國際熱門新聞

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

玩手遊什麼都不怕！男童割禮不哭鬧

即／緬因州宣布：禁止川普參與2024初選

普丁告訴習近平俄烏打5年　恐影響統一台灣計畫

國際火線／加薩地獄是如何煉成的？

大掃除找到2021年彩券　女幸運中339萬

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

勒索李善均鉅款！28歲女「抱娃出庭」受審

美股收紅再創歷史新高　台積電ADR漲0.05％

過世40分鐘復活　3寶媽驚吐「死後世界」

韓警辦案疏失害死李善均　警察廳長不認錯

文在寅哀悼李善均　調查單位和媒體逼死他

大學校長拍AV　遭董事會辭退

更多熱門

相關新聞

BDI本月收在高點　聖誕節後期貨續漲、明年相當看好　

BDI本月收在高點　聖誕節後期貨續漲、明年相當看好　

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)本月22日封關收在2094點，遠高於今年全年均數1378點，而BDI明年元月2日開盤，期貨市場在本月26日就已恢復交易，運價持續走強，昨(28)晚八點海岬型船1月期貨日租高達23,450美元，一年期的期貨也有19,885美元，餘各型船也都上漲，在淡季呈現高行情，讓航商相當看好明年散裝船運。

床上無法滿足另一半　辣妻要求讓她和肌肉男睡

床上無法滿足另一半　辣妻要求讓她和肌肉男睡

小一課本爆雷「耶誕禮物是爸爸買的」！家長炸鍋

小一課本爆雷「耶誕禮物是爸爸買的」！家長炸鍋

聖誕節到親戚家度假　冰箱發現塞女屍

聖誕節到親戚家度假　冰箱發現塞女屍

18歲孕婦就醫生產失蹤　與男友陳屍車上4天

18歲孕婦就醫生產失蹤　與男友陳屍車上4天

關鍵字：

聖誕節禮物分手男友兩性男女

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

2024年上半年財運排行！

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手、柳承龍痛哭

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面