送男友AirPods自己卻「收到爛禮物」　女聖誕節當天和男友分手

▲女因為爛禮物和男友分手。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名28歲女子抱怨，盡管她近來工作很忙壓力很大，還是費盡心思幫38歲男友和對方16歲女兒挑選聖誕禮物，而且2人也很滿意，然而自己卻收到男友送的爛禮物，讓她氣得在聖誕節當天和男友分手，徹底封鎖對方。貼文在網路上引發討論。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，她因為男友送的聖誕禮物太爛分手，不曉得自己這樣做是否反應過度，引發網友討論。她表示，自己最近工作很累，又忙著搬家，但她還是為了聖誕節精心布置家裡，也為男友和對方女兒用心準備AirPods、流行服飾等禮物。

女網友表示，「我確保聖誕樹看起來很漂亮，買了男友最愛吃的東西，還為了他把自己打扮漂漂亮亮的，結果他一到，就取笑我的妝容和聖誕帽很像卡通人物」，更令女網友生氣的是，男友明知道她不喝酒，卻送她從便利商店隨便買的小瓶紅酒當聖誕禮物，另外還附了一張紙條，上面寫著「剩餘的禮物在我褲子裡面」。

▲女子覺得自己被男友羞辱。（圖／示意圖／達志影像）

女網友表示，她當下感覺受辱，氣得和男友分手並且收回了送給對方的禮物，分手後對方家人一直試著勸和，還有人指責她，「他說我是一個重視物慾、膚淺的女人，還幫男友說話，不是每個人都有能力送高級禮物，所以我應該要降低對禮物的期待，大家覺得我是個糟糕的人嗎」。

女子以為自己會被網友責罵，沒想到卻獲得許多網友留言力挺，「你男友才糟」、「我覺得問題不是爛禮物，而是他不尊重你」、「我不覺得你很糟糕，是你男友根本就不愛你，希望有天你能遇到真正對你好的人」。