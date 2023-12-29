涉嫌提供李善均毒品！　江南整形醫師「移送檢方」

▲李善均27日上午被發現陳屍在位於首爾市鐘路區臥龍公園的座車內。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓影帝李善均今年10月捲入吸毒疑雲，在經過警方長達19個小時徹夜偵訊後，於27日上午被發現在座車內輕生身亡，享年48歲。其中，涉嫌向29歲金姓酒店女室長與李善均提供毒品的整形外科醫師A某，在被警方拘提後，目前已被移送檢方。據悉，該名整形醫師的毒品檢測呈陽性。

根據《紐西斯通訊社》，仁川警察廳毒品犯罪搜查隊今（29）日表示，已經依照涉嫌違反毒品管理相關法律，將40多歲整形外科醫師A某在拘留狀態下移交檢方，A某在首爾市江南區經營整形診所，警方研判其涉嫌向金姓女室長無償提供毒品，而有吸毒前科的金女再向李善均提供毒品。

警方透過加強調查後，發現到整形外科醫師A某疑似吸毒的嫌疑，尤其在精密毒檢測中，A某毒品反應呈現陽性。

報導指出，警方曾於11月24日針對A某的吸毒與提供毒品等嫌疑，向法院申請拘留令狀，不過當時法院參照犯罪嫌疑之爭論、其居住地、職業、家庭關係等事由，認為無拘留A某的必要；此後，警方再度展開加強調查，在發現A某疑似有吸毒嫌疑後，再度向法院申請拘留令狀，成功取得令狀。

警方在調查期間，曾經扣押A某在首爾特別是江南區經營的整形診所，當時緝毒官獲取A某的手機與處方醫療紀錄。A某經營的整形診所，今年以來被多次取締在進行簡易手術時使用過多異丙酚，遭到保健當局警告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388