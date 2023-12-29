南韓國防部自宮？教材標示獨島為「爭議領土」遭砲轟　尹錫悅怒了

▲南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方時隔5年，再度針對《精神戰力教育基本教材》進行修訂與改版，然而該本書內所引用的地圖，不僅沒有將獨島劃入韓半島（朝鮮半島）範圍，甚至還將獨島歸類為「領土紛爭地區」，意即間接坦承獨島為南韓與日本之間的爭議領土，嚴重違反南韓政府的一概方針。對此，南韓總統尹錫悅緊急駁斥。

獨島位於鬱陵島東南方87.4公里的海面上，雖然為南韓實際管轄，但長期以來日本政府卻聲稱擁有獨島（日本稱為竹島）主權、控訴獨島被南韓「占領」；為此，南韓政府長年以來在國內外積極宣導獨島，盼南韓對獨島所擁有的主權能獲得正當性，也因此即便兩黨對日本採取不同的外交策略，維護獨島主權是朝野的共識、也是底線。

根據《韓聯社》，南韓國防部在今年12月底發放給部隊的《精神戰力教育基本教材》指出，「韓半島（朝鮮半島）周遭，中國、俄羅斯、日本等強國環伺。這些國家為了爭取自身利益，將軍事力量投射至海外，釣魚島（釣魚台，尖閣群島）、庫里爾群島（日本稱千島群島）、獨島等領土紛爭仍是現在進行式，因此隨時引爆軍事衝突。」

當中，南韓國防部在內文將獨島、釣魚台、庫里爾群島一概歸類為「領土紛爭區域」，嚴重違背南韓政府針對獨島所秉持的官方立場。

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

經《韓聯社》確認，該教材一共出現11次韓半島（朝鮮半島）全境地圖，然而當中不是只標示出鬱陵島、不然就是完全漏掉鬱陵島與獨島。

針對在教材內將國家領土的一部份「歸類為領土爭端」的爭議，南韓國防部解釋，該段字句的主詞為「這些國家」（韓半島周遭的中國、俄羅斯、日本），主要是想要強調環伺周遭的強國針對領土爭議提出許多主張，並非是將獨島視為領土爭端地區。

針對國防部爆發上述爭議，尹錫悅昨（28）日在聽取相關報告後，便旋即表示「無法坐視不管」，要求國防部立刻改善。最終，南韓國防部決定回收所有已經發佈出去的教材。