日本鹿兒島渡輪「海上起火」驚魂　船上29人緊急搭救生艇逃難

▲鹿兒島海域發生渡輪起火意外。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本鹿兒島縣外海29日發生渡輪火災，根據日媒報導，當天上午6時40分左右，一艘渡輪的船艙通報火警，隨後立刻將人員疏散至救生艇，船上載有11名乘客與18名船員，共29人現已全數獲救，且無人受傷。

根據NHK、南日本新聞報導，鹿兒島縣十島村與日本海巡部門的第十管區海上保安本部消息指出，一艘名為「Ferry Toshima 2號」（フェリーとしま2）的渡輪29日凌晨2時從奄美市的名瀨港出航，上午6時40分左右航行在惡石島海域，準備進入惡石島港之前有船員通報「機艙起火，正在進行滅火作業」。

報導指出，渡輪暫時停泊在近海，乘客被疏散至救生艇後，已經轉搭漁船前往惡石島。十島村當局表示，船上所有人員皆未受傷。海上保安單位正在派遣巡視船前往救援。

據報導，「Ferry Toshima 2號」是由十島村公所營運的定期船隻，從鹿兒島市連接至十島村區域各個離島，以及奄美市的名瀨港，首次開航是2018年，總噸位為1953噸，全長約93公尺、寬約16公尺，載客量為297人。