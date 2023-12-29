　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

▲▼美媒分析指出，金正恩恐在拜登上任後不久試射SLBM。（圖／路透社）

▲金正恩28日在勞動黨全體會議中指示加速完成戰爭準備工作，美國回應「對北韓毫無敵意」。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）國家領導人金正恩最近在勞動黨全體會議上表示，北韓須加快「完成戰爭準備」的任務。對此，美國國務院於美東時間28日回應南韓媒體提問時，再次聲明美國對北韓沒有任何敵對意圖，過去也一直表態願意在無先決條件的情況下，尋求與北韓進行對話。

據南韓韓聯社報導，美國國務院發言人透過電子郵件回應韓聯社提問，「美國對北韓沒有任何敵對意圖（no hostile intent）」，而且「美國一直很明確表態，我方願在沒有先決條件的情況下，尋求與平壤當局對話。」另外強調，儘管北韓發射了數量多到「前所未有」的彈道飛彈，但華府仍維持外交上的承諾。

美方發言人還指出，「我們也明確表示，不論飛彈與大規模殺傷性武器（WMD）相關討論的情況進展為何，我們都會尋求在人道主義問題上進行合作。」同時美方也針對，發射飛彈與其他被描述為戰術核武器相關嘗試等其他軍事行為，批評北韓「就其武器計畫發表了威脅性與不負責任的言論」。

美方發言人補充，美國將繼續與日本、南韓等其他盟友夥伴密切磋商，討論如何以最佳方式應對北韓，包含遏制侵略，協調國際社會對北韓違反多項聯合國安理會決議的共同反應。

此前，北韓官媒朝中社報導稱，金正恩在年末的勞動黨第8屆第9次全體會議次日的會議中，要求「進一步擴大與積極利用過去3年間，以頑強鬥爭所取得的有利形勢與局面」。報導提到，「在對朝鮮半島嚴峻的政治軍事情勢深入分析的基礎上，朝鮮人民軍、軍需工業部門、核武器部門、民防部門提出了加速完成戰爭的戰鬥任務。」

ET快訊
快訊／外送員稱「10年前墜機」　博恩下架影片：正釐清狀況
快訊／退伍飛官外送員拿博恩5萬小費！　空軍：查無此人
快訊／李善均出殯現場曝！田慧振痛哭捂臉　50影星哀戚站身後
多名機師染流感！　國泰航空取消55航班
快訊／BLACKPINK個人約　確定都不留YG！
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

被女友養的「44kg惡霸犬」撕裂蛋蛋　男爆血就醫下體縫8針

南韓國防部自宮？教材標示獨島為「爭議領土」遭砲轟　尹錫悅怒了

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

以色列誤殺3人質　調查報告：士兵錯把求救當埋伏

送男友AirPods自己卻「收到爛禮物」　女聖誕節當天和男友分手

把助手「扒光綁椅上」嘴裡塞蘋果！　法米其林一星主廚驚爆霸凌

大掃除找到2021年樂透彩券　女一看嗨爆「爽中339萬」

和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　斷根男原諒狠妻：她愛吃醋

李善均生前急求友人籌錢！ 　「勒索5千萬」28歲女裁定羈押

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

被女友養的「44kg惡霸犬」撕裂蛋蛋　男爆血就醫下體縫8針

南韓國防部自宮？教材標示獨島為「爭議領土」遭砲轟　尹錫悅怒了

金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

以色列誤殺3人質　調查報告：士兵錯把求救當埋伏

送男友AirPods自己卻「收到爛禮物」　女聖誕節當天和男友分手

把助手「扒光綁椅上」嘴裡塞蘋果！　法米其林一星主廚驚爆霸凌

大掃除找到2021年樂透彩券　女一看嗨爆「爽中339萬」

和15歲姪女愛愛被「斬生殖器沖馬桶」　斷根男原諒狠妻：她愛吃醋

李善均生前急求友人籌錢！ 　「勒索5千萬」28歲女裁定羈押

GX第一次成團開唱秒「加場」！　蕭秉治搶先曝彩蛋粉全嗨炸

控菲律賓找媒體發南海假消息　大陸國防部：中方不會坐視

國三生遭割頸亡！校方今展開全校輔導　「追思小站」祝福小天使　

文翔／兒少法淪為犯罪自助餐　社會安全網適用少年犯？

「最美里長」陳紫渝、管爺拍片挺侯！　選戰倒數強力放送催票

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、藍9席　國會小黨皆未達門檻

侯友宜提「改革三支箭」　承諾打造經濟內閣：任內完成CPTPP

被割頸案衝擊！法律系學生懷疑「所學內容」：不覺得有可教化空間

被臉書廣告騙近9萬！　新娘結婚當天被迫親自下廚

為割頸案亡者默哀　陳佩琪：柯文哲推鄰里社區互助網檢視需關懷者

國際熱門新聞

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

玩手遊什麼都不怕！男童割禮不哭鬧

即／緬因州宣布：禁止川普參與2024初選

普丁告訴習近平俄烏打5年　恐影響統一台灣計畫

國際火線／加薩地獄是如何煉成的？

大掃除找到2021年彩券　女幸運中339萬

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

勒索李善均鉅款！28歲女「抱娃出庭」受審

美股收紅再創歷史新高　台積電ADR漲0.05％

過世40分鐘復活　3寶媽驚吐「死後世界」

韓警辦案疏失害死李善均　警察廳長不認錯

文在寅哀悼李善均　調查單位和媒體逼死他

大學校長拍AV　遭董事會辭退

更多熱門

相關新聞

勒索李善均5千萬　28歲女裁定羈押

勒索李善均5千萬　28歲女裁定羈押

南韓演員李善均因涉毒接受調查中，27日被發現輕生身亡，震驚社會大眾。據報他生前遭首爾江南酒店女室長等2人勒索鉅款，急忙拜託友人籌錢，而另一名涉嫌向他勒索5000萬韓元（近新台幣117萬元）的28歲女子28日出庭受審，經法院裁定收押。

文在寅哀悼李善均　調查單位和媒體逼死他

文在寅哀悼李善均　調查單位和媒體逼死他

疑提供李善均毒品！整形醫師「移送檢方」

疑提供李善均毒品！整形醫師「移送檢方」

美軍神秘X-37B升空　執行第7次任務

美軍神秘X-37B升空　執行第7次任務

日鹿兒島渡輪「海上起火」29人急搭上救生艇

日鹿兒島渡輪「海上起火」29人急搭上救生艇

關鍵字：

北韓日韓要聞金正恩美國遏制北韓美國國務院北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

2024年上半年財運排行！

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手、柳承龍痛哭

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面