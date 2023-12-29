金正恩下令加速「完成戰爭準備」　美國回應：對北韓沒有敵意

▲金正恩28日在勞動黨全體會議中指示加速完成戰爭準備工作，美國回應「對北韓毫無敵意」。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）國家領導人金正恩最近在勞動黨全體會議上表示，北韓須加快「完成戰爭準備」的任務。對此，美國國務院於美東時間28日回應南韓媒體提問時，再次聲明美國對北韓沒有任何敵對意圖，過去也一直表態願意在無先決條件的情況下，尋求與北韓進行對話。

據南韓韓聯社報導，美國國務院發言人透過電子郵件回應韓聯社提問，「美國對北韓沒有任何敵對意圖（no hostile intent）」，而且「美國一直很明確表態，我方願在沒有先決條件的情況下，尋求與平壤當局對話。」另外強調，儘管北韓發射了數量多到「前所未有」的彈道飛彈，但華府仍維持外交上的承諾。

美方發言人還指出，「我們也明確表示，不論飛彈與大規模殺傷性武器（WMD）相關討論的情況進展為何，我們都會尋求在人道主義問題上進行合作。」同時美方也針對，發射飛彈與其他被描述為戰術核武器相關嘗試等其他軍事行為，批評北韓「就其武器計畫發表了威脅性與不負責任的言論」。

美方發言人補充，美國將繼續與日本、南韓等其他盟友夥伴密切磋商，討論如何以最佳方式應對北韓，包含遏制侵略，協調國際社會對北韓違反多項聯合國安理會決議的共同反應。

此前，北韓官媒朝中社報導稱，金正恩在年末的勞動黨第8屆第9次全體會議次日的會議中，要求「進一步擴大與積極利用過去3年間，以頑強鬥爭所取得的有利形勢與局面」。報導提到，「在對朝鮮半島嚴峻的政治軍事情勢深入分析的基礎上，朝鮮人民軍、軍需工業部門、核武器部門、民防部門提出了加速完成戰爭的戰鬥任務。」