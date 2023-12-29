李善均生前急求友人籌錢！ 　「勒索5千萬」28歲女裁定羈押

▲ A女涉嫌勒索李善均5千萬韓元，28日下午出席仁川地方法院拘留前令狀實質審查。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓演員李善均因涉毒接受調查中，27日被發現輕生身亡，震驚社會大眾。據報他生前遭首爾江南酒店女室長等2人勒索鉅款，急忙拜託友人籌錢，而另一名涉嫌向他勒索5000萬韓元（近新台幣117萬元）的28歲女子28日出庭受審，經法院裁定收押。

《韓聯社》報導，28歲A女涉嫌於10月向當時正因涉毒接受警方調查的李善均勒索5000萬韓元，29日由仁川警察廳毒品犯罪搜查部門收押。仁川地方法院羈押庭法官李揆薰28日審問A女後認定其有「逃亡或滅證之虞」，因此核發令狀。

A女28日下午出現在仁川法院時身穿深色外套，緊抱一名年幼子女，面對媒體追問「妳承認勒索李善均的嫌疑嗎」、「真的從李善均那邊收到5000萬元」時不發一語。

▲ 李善均23日接受長達19小時馬拉松偵查，此前已經兩度被約談。（圖／CFP）

李善均生前指控A女及29歲江南酒店室長金姓女子向他勒索3億5000萬韓元鉅款，緊急拜託友人備妥現金，分別交給兩人5000萬及3億韓元。但金女向警方聲稱，她也是遭一名懷疑她和李善均關係的人士透過社群平台威脅，不清楚對方身份。

A女曾因詐欺前科被判刑，在獄中結識金女，後來住在金女樓上，兩人持續來往。法院原定26日開庭決定是否羈押A女，但她當天並未出席，後來在釜山被捕。

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