機師錯過跑道！　俄羅斯客機「迫降結冰河面」影像曝光

▲俄羅斯極地航空(Polar Airlines)客機緊急迫降在科力馬河上。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一架滿載34人的蘇聯時期客機28日因機長操作失誤,錯過降落跑道,最終飛機不得不緊急迫降在一處結冰的河面上,所幸未造成任何人員傷亡,而飛機停在河面上的畫面也在網路上曝光。

The AN-24 aircraft of Polar Airlines was flying on the route #Yakutsk - Zyryanka - Srednekolymsk. But, having arrived at Zyryanka airport, it landed on Kolyma river. There were 30 passengers and 4 crew members on board. No one was injured and the aircraft was not damaged.… pic.twitter.com/MFM85AKSJ6 — WarMonitoreu (@WarMonitoreu) December 28, 2023

根據BBC報導,俄羅斯極地航空(Polar Airlines)一架蘇聯時期的安東諾夫An-24客機(Antonov An-24)從俄羅斯薩哈共和國(Yakutia)首都雅庫次克(Yakutsk)出發,準備飛往1100公里外的城市濟良卡(Zyryanka),沒想到卻因為機長失誤錯過跑道,最後緊急降落在西伯利亞東北部的科力馬河(River Kolyma)。

Polar Airlines Antonov AN-24 (RA-47821, built 1971) landed on the ice of the frozen Kolyma River instead of the parallel gravel runway at Zyryanka Airport (UASU), Russia. The landing however was safe and all 34 passengers and crew remained unhurt and walked ashore. The An-24 took… pic.twitter.com/h1nldiFbLm — JACDEC (@JacdecNew) December 28, 2023

東西伯利亞交通檢察官發言人也證實這起事件,是因為機長失誤所造成,同時公布了飛機迫降在科力馬河上的照片。科力馬河每年結冰期長達250天,且冰層厚達數公尺,據了解,當時戶外氣溫為零下40度,乘客全身包裹厚重衣物依序下機。

極地航空是一家俄羅斯政府擁有的客運與貨運航空公司,該公司在聲明中指出,機上30名乘客和4名機組員皆無傷亡,飛機也未受損,俄羅斯聯邦航空運輸署的地區機構已下令進行調查。