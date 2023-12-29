台通緝犯「潛逃新加坡1年半」遭押回　星警：持武器被視為治安威脅

記者張方瑀／綜合報導

台灣30歲男子劉權儀因持有非法武器和誘騙等案件，並於去年6月潛逃新加坡，他日前在台星司法互助之下被押解回台。新加坡警方28日表示，劉男曾在新加坡涉及惡作劇以及持有攻擊性武器而受到警告，若繼續留在新加坡將被視為對治安的威脅。

根據《聯合早報》報導，劉男於2022年1月因持有改造手槍和子彈、誘騙債務人並以子彈威脅等案件遭警方逮捕，但他交保後卻在6月搭機潛逃新加玻。去年12月士林地方法院發布未到案通緝；刑事局展開緝捕潛逃出國要犯專案，終於在今年9月說服法院註銷其台灣護照。

▲▼涉及槍砲案的劉權儀前逃星國遭刑事局國際刑警跨海押回。（圖／記者張君豪翻攝）



最終新加坡警方以劉男旅遊簽證遭註銷、違法入境為由，在今年12月25日將他遞解回台。

新加坡警察部隊28日證實，確實有一名30歲劉姓男子因台灣護照被註銷，已經被押送回台，「由於他在臺灣涉及持有非法武器等案件，2019年也曾在新加坡因惡作劇以及持有攻擊性武器而受到警告，如果繼續留在新加坡將被視為對安全秩序的威脅。」

台灣警方在新加坡樟宜機場出境通道逮捕劉男，詢後逕行送往士林地院歸案，檢警對於他逃往星國近1年半感到不可思議，肇因星國物價指數相當高且司法制度嚴明，「除非有金主援助」，否則外國人在星國很難生存，對此疑點警方仍需深入追查。

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