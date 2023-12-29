澳洲15歲少年衝浪「被鯊魚咬死」　父親一旁目睹救不回

▲澳洲南部發生鯊魚攻擊衝浪客事件，造成一名15歲少年不幸身亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲南部發生鯊魚攻擊衝浪客事件，造成一名15歲少年不幸身亡，當時他正與父親一起衝浪。過去一年澳洲南部已發生至少4起鯊魚攻擊人類事件，當地居民表示，鯊魚出現的數量確實越來越多。

根據ABC報導，澳洲南部度假勝地埃塞爾海灘（Ethel Beach）28日發生鯊魚攻擊事件，當地一名15歲少年和父親一起衝浪時遭鯊魚襲擊，警方已經在海中找到少年的屍體，目前正交由法醫進行屍檢。

埃塞爾海灘非常受到衝浪客歡迎，當地居民古迪（Marty Goody）表示，他在這個海灘衝浪了超過40年，考量到意外發生時的狀況，當時死者可能在距離海岸30至40公尺的地方遭遇襲擊，「我在這裡40年了，這個地方一直都有鯊魚，但現在牠們的數量似乎更多了。」

過去一年以來，澳洲南部已經發生至少4起鯊魚攻擊事件，今年5月有一名46歲的衝浪客在沃克斯岩海灘（Walkers Rock Beach）遭襲擊喪生，還有一名55歲衝浪客在11月時遭一隻鯊魚從衝浪板上撞下來，最終也不幸死亡。