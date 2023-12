澳洲15歲少年衝浪「被鯊魚咬死」　父親一旁目睹救不回

▲澳洲南部發生鯊魚攻擊衝浪客事件,造成一名15歲少年不幸身亡。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲南部發生鯊魚攻擊衝浪客事件,造成一名15歲少年不幸身亡,當時他正與父親一起衝浪。過去一年澳洲南部已發生至少4起鯊魚攻擊人類事件,當地居民表示,鯊魚出現的數量確實越來越多。

根據ABC報導,澳洲南部度假勝地埃塞爾海灘(Ethel Beach)28日發生鯊魚攻擊事件,當地一名15歲少年和父親一起衝浪時遭鯊魚襲擊,警方已經在海中找到少年的屍體,目前正交由法醫進行屍檢。

埃塞爾海灘非常受到衝浪客歡迎,當地居民古迪(Marty Goody)表示,他在這個海灘衝浪了超過40年,考量到意外發生時的狀況,當時死者可能在距離海岸30至40公尺的地方遭遇襲擊,「我在這裡40年了,這個地方一直都有鯊魚,但現在牠們的數量似乎更多了。」

過去一年以來,澳洲南部已經發生至少4起鯊魚攻擊事件,今年5月有一名46歲的衝浪客在沃克斯岩海灘(Walkers Rock Beach)遭襲擊喪生,還有一名55歲衝浪客在11月時遭一隻鯊魚從衝浪板上撞下來,最終也不幸死亡。

