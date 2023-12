美國大選核心議題延燒　德州「包車送移民去紐約」

▲移民成為明年美國大選的核心議題之一。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社紐約28日綜合外電報導

美國紐約市日前採取行動,以因應德州用巴士載送數以千計的移民到紐約的政策,市長亞當斯也呼籲聯邦政府加強作為。在2024年美國總統大選登場前,移民爭議已成為選戰核心議題。

法新社報導,德州州長艾波特(Greg Abbott)包車將剛入境的移民送往紐約,聲稱這麼做是要抗議國家政府未能處理移民潮。

Breaking News: Mayor Eric Adams restricted bus arrivals into New York, pushing back against efforts by the Texas governor to send asylum seekers to the city. https://t.co/lA7ahTYgOp