以色列戰車深入加薩中部　過去1天「210名巴勒斯坦人」死於空襲

▲以色列坦克持續深入加薩 。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社加薩市28日綜合外電報導

以色列戰車今天深入加薩走廊（Gaza Strip）中部一座城鎮，此前以色列連日不停轟炸，迫使數以萬計已經離開家園的巴勒斯坦家庭再度出逃。

路透社報導，根據一名巴勒斯坦記者張貼的照片，以色列戰車出現在加薩中部布賴吉（Al-Bureij）的建築密集區一座清真寺附近，武裝分遣隊看似已從東郊的果園挺進當地。

在加薩走廊南部，以色列部隊襲擊南部主要城市甘尤尼斯（Khan Younis）市中心一家醫院周圍，居民擔心以色列又會發動新的地面攻勢。當地已擠滿因12週以哈戰爭無家可歸的家庭。

加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，以色列對加薩南部邊境靠近埃及的主要城鎮拉法（Rafah）發動最新奪命空襲，造成20名巴勒斯坦人死亡，55人受傷。而根據當地醫護和居民，被炸的建築物內住著流離失所的平民。

路透社影像顯示，救難人員急忙在瓦礫堆中找尋受害者，接著穿越神情恍惚和啜泣的喧鬧民眾，把受害者送到附近醫院，其中包括一名嬰兒和數名孩童。

巴勒斯坦衛生當局稍早表示，已確認過去24小時有210人死於以色列空襲，使得以色列與伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」（Hamas）開戰迄今的巴勒斯坦死亡人數來到2萬1320人，接近加薩人口的1%。而且恐怕另有數以千計的死者遭到掩埋或消失在廢墟中。