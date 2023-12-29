486先生挨批炒房自曝3筆資產11億　給3觀念「財富不夠高不懂」

記者黃翊婷／綜合報導

團購達人「486先生」陳延昶日前在臉書發文談及南韓首爾房價大跌，是否要置產，結果挨批炒房，他昨日（28日）再度發文表示，「當你財富真正高到一種程度，你思考的並非要不要移民，有錢人想的跟你完全不同，你因為財富不到這高度，所以你不懂」，而且有錢人考慮的是3個問題，分別為投資、分散資產、保值。

▲陳延昶在臉書發文分享資產管理心得。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

陳延昶在臉書發文中提到，日前發文談到首爾房價大跌，是否要去首爾置產，結果收到網友留言，內容包含「這換個角度想跟中國人到處炒房是不是一樣？不管是買在哪個國家，除非要移民」等等，他覺得這是因為兩人思考的層面不同，對於網友的感嘆，他沒有生氣，就笑笑而已，「當你財富真正高到一種程度，你思考的並非要不要移民，有錢人想的跟你完全不同，你因為財富不到這高度，所以你不懂。」

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陳延昶直言，有錢人考慮的是3個問題，分別為投資、分散資產、保值，在不同國家置產考慮的是分散資產，如同他放了4億在台股、6億在美國公司債、約1億在東京最貴地段的房子，不同地方、不同項目以及不同目標，「當高度不同，思考的方向也都不同。例如這位朋友吃東西考慮的可能是CP值，但我吃的考慮的是健康、乾淨、衛生，要原型食物。」

文章公開之後引發網友留言熱議，「10億男」、「資產量級不同，立場不同，置產不等於炒房啊」、「分散風險的概念」；但也有部分網友對此不以為然，「我沒有10億，但就是我有20億，也不會常要跟別人提起，沒有必要。」