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遭楊志良批50歲不能生！吳思瑤反嗆：選舉不是在比子宮使用率

▲▼衛生署前署長楊志良嗆吳思瑤「50歲不能生、這輩子絕子絕孫」，吳思瑤反擊「選舉不是比子宮使用率」。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

▲衛生署前署長楊志良嗆吳思瑤「50歲不能生、這輩子絕子絕孫」，吳思瑤反擊「選舉不是比子宮使用率」。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者林育綾／綜合報導

衛生署前署長楊志良今（28）日替國民黨立委候選人張斯綱站台時語出狂言，批對手吳思瑤快50歲「不可能生了，這輩子絕子絕孫啦！」讓張斯綱想制止卻未果，相當尷尬；對此吳思瑤也在後續於臉書反擊「怎麼國民黨都是這種男人？」更回嗆，選舉「不是在比子宮的使用率」。

楊志良嗆聲後不久，吳思瑤也在晚間10點多於臉書發文反擊，「怎麼國民黨都是這種男人？」她指出，2016年丁守中選舉時批評她「吳思瑤是坐四望五的女人」；如今2024大選，張斯綱找來楊志良站台，卻攻擊她「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了。」讓她感嘆，「過了8年，這些男人一樣沒長進，難以教化。女性的年齡持續成為他們說嘴消費的題材。」

吳思瑤認為，這番批評與攻擊甚至突破科學極限、實現了「時空穿越」，「簡直讓台灣的性平意識倒退30年！」她反嗆，「比我大3歲的張斯綱，請來楊志良這種仇女慣犯站台，對我發動恥度無下限攻擊，究竟想獲得什麼樣的選舉紅利？」

她表示，選舉是「選賢與能」，比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」，「不是在比子宮的使用率。」也呼籲，「北投天母所有女性朋友，都該抵制這種把我們視為生育工具的政黨及候選人。所有尊重女性的男人，也請一起唾棄這樣的害群之馬。」

吳思瑤也強調，自己今年49歲，是三貓一狗的媽，有可愛的毛小孩，超級滿足。「我也把北投天母的孩子當作自己的孩子一樣疼愛！可以為孩子做更多，照顧得更好，有這麼多的孩子也愛我，思瑤比誰都幸福。」

有關楊志良今替張斯綱站台時語出狂言，他先是引述國民健康署數據表示「台灣女性超過30歲就沒用了」，隨後批評吳思瑤快50歲了，「這輩子絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」張斯綱在旁一臉尷尬，試圖拉手提醒，但楊志良還說「我要講話你不要阻止我！」隨後得知同台的徐巧芯也還沒生，甚至指她快沒救了，還要她「不要在這邊講了，回家去愛愛！」

吳思瑤反擊全文如下：

怎麼國民黨都是這種男人？

2016丁守中選舉時批評我「吳思瑤是坐四望五的女人！」

2024大選，今天對手張斯綱找來楊志良站台，攻訐我「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了。」

過了八年，這些男人一樣沒長進，難以教化。女性的年齡持續成為他們說嘴消費的題材。
而且突破科學極限、實現了「時空穿越」，簡直讓台灣的性平意識倒退30年！

比我大三歲的張斯綱，請來楊志良這種仇女慣犯站台，對我發動恥度無下限攻擊，究竟想獲得什麼樣的選舉紅利？

選舉是「選賢與能」，比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」，不是在比子宮的使用率。

北投天母所有女性朋友，都該抵制這種把我們視為生育工具的政黨及候選人。
所有尊重女性的男人，也請一起唾棄這樣的害群之馬。

By the way,
我吳思瑤，今年49歲，是三貓一狗的媽。
我有可愛的毛小孩，超級滿足。

我也把北投天母的孩子當作自己的孩子一樣疼愛！
可以為孩子做更多，照顧得更好，有這麼多的孩子也愛我，思瑤比誰都幸福。

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關鍵字：

吳思瑤楊志良張斯綱

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