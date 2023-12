遭楊志良批50歲不能生！吳思瑤反嗆：選舉不是在比子宮使用率

▲衛生署前署長楊志良嗆吳思瑤「50歲不能生、這輩子絕子絕孫」,吳思瑤反擊「選舉不是比子宮使用率」。(圖/翻攝自吳思瑤臉書)

記者林育綾/綜合報導

衛生署前署長楊志良今(28)日替國民黨立委候選人張斯綱站台時語出狂言,批對手吳思瑤快50歲「不可能生了,這輩子絕子絕孫啦!」讓張斯綱想制止卻未果,相當尷尬;對此吳思瑤也在後續於臉書反擊「怎麼國民黨都是這種男人?」更回嗆,選舉「不是在比子宮的使用率」。

楊志良嗆聲後不久,吳思瑤也在晚間10點多於臉書發文反擊,「怎麼國民黨都是這種男人?」她指出,2016年丁守中選舉時批評她「吳思瑤是坐四望五的女人」;如今2024大選,張斯綱找來楊志良站台,卻攻擊她「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦!快50歲了,不可能生了。」讓她感嘆,「過了8年,這些男人一樣沒長進,難以教化。女性的年齡持續成為他們說嘴消費的題材。」

吳思瑤認為,這番批評與攻擊甚至突破科學極限、實現了「時空穿越」,「簡直讓台灣的性平意識倒退30年!」她反嗆,「比我大3歲的張斯綱,請來楊志良這種仇女慣犯站台,對我發動恥度無下限攻擊,究竟想獲得什麼樣的選舉紅利?」

她表示,選舉是「選賢與能」,比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」,「不是在比子宮的使用率。」也呼籲,「北投天母所有女性朋友,都該抵制這種把我們視為生育工具的政黨及候選人。所有尊重女性的男人,也請一起唾棄這樣的害群之馬。」

吳思瑤也強調,自己今年49歲,是三貓一狗的媽,有可愛的毛小孩,超級滿足。「我也把北投天母的孩子當作自己的孩子一樣疼愛!可以為孩子做更多,照顧得更好,有這麼多的孩子也愛我,思瑤比誰都幸福。」

有關楊志良今替張斯綱站台時語出狂言,他先是引述國民健康署數據表示「台灣女性超過30歲就沒用了」,隨後批評吳思瑤快50歲了,「這輩子絕子絕孫啦!快50歲了,不可能生了!」張斯綱在旁一臉尷尬,試圖拉手提醒,但楊志良還說「我要講話你不要阻止我!」隨後得知同台的徐巧芯也還沒生,甚至指她快沒救了,還要她「不要在這邊講了,回家去愛愛!」

吳思瑤反擊全文如下:

怎麼國民黨都是這種男人?



2016丁守中選舉時批評我「吳思瑤是坐四望五的女人!」

2024大選,今天對手張斯綱找來楊志良站台,攻訐我「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦!快50歲了,不可能生了。」

過了八年,這些男人一樣沒長進,難以教化。女性的年齡持續成為他們說嘴消費的題材。

而且突破科學極限、實現了「時空穿越」,簡直讓台灣的性平意識倒退30年!

比我大三歲的張斯綱,請來楊志良這種仇女慣犯站台,對我發動恥度無下限攻擊,究竟想獲得什麼樣的選舉紅利?

選舉是「選賢與能」,比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」,不是在比子宮的使用率。

北投天母所有女性朋友,都該抵制這種把我們視為生育工具的政黨及候選人。

所有尊重女性的男人,也請一起唾棄這樣的害群之馬。



By the way,

我吳思瑤,今年49歲,是三貓一狗的媽。

我有可愛的毛小孩,超級滿足。



我也把北投天母的孩子當作自己的孩子一樣疼愛!

可以為孩子做更多,照顧得更好,有這麼多的孩子也愛我,思瑤比誰都幸福。