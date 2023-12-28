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美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退

▲▼ 美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退 。（圖／翻攝uwlax.edu）

▲威斯康辛大學拉克羅斯分校校長喬高爾爆出「拍色情片」的醜聞。（圖／翻攝uwlax.edu）

記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛大學拉克羅斯（La Crosse）分校校長喬高爾（Joe Gow）27日遭董事會解僱，因為他與妻子在過去幾個月內經營成人頻道與色情片網站，包括OnlyFans、Pornhub等，內容為2人的性愛過程，一些影片甚至累積逾20萬次觀看。

威斯康辛大學董事會聲明，「最近幾天，我們了解到喬高爾先生的特定行為讓大學遭受嚴重聲譽傷害」，並且形容其行徑「令人憎惡」。董事會主席凱倫（Karen Walsh）指控，喬高爾對於自己被託付的角色展現出「魯莽地忽視」，已經聘請外部律師事務所進行詳細調查。

《紐約郵報》、《米爾瓦基哨兵週刊》報導，63歲的喬高爾與妻子以「性感快樂的夫妻」為名稱，在多個A片網站經營頻道。他們本月稍早還另創YouTube頻道「性感健康的烹飪」，邀請成人影視明星一起煮飯，節目尾聲3人會一起互動曖昧地退場。

此外，喬高爾的妻子卡門更是威斯康辛大學體系的遴選委員會主席，他們使用筆名合撰2本書，描述夫妻倆在A片產業的非傳統關係，分別於2015年與2018年出版。在其中一本書中，2人坦言，「如果我們的同輩知道我們在做什麼，醜聞肯定隨之而來。」

今年8月，喬高爾宣布計畫在本學年結束後退休，並以一般教職員身分重返教職，擔任傳播學教授。他當時和學生報紙《每日紅衣主教》表示，很期待花更多時間與妻子待在一起，2人打算寫一本烹飪書，或許還會拍影片上傳到網路。

喬高爾被解僱後接受《密爾瓦基報》採訪表示，雖然自己確實在A片裡露臉，但「沒有任何事情提到威斯康辛大學，也沒有任何事情提到校長（的職務）。」他過去一直想要隱瞞這件事，但最近決定改變態度，因為「想對於這些言論自由的問題更開放一點」。

2018年，喬高爾也曾引發爭議。他動用5000美元的學校資金，邀請美國傳奇成人女星哈特莉（Nina Hartley）到校進行90分鐘演講，在受到強烈反彈後出面道歉，並承諾將自掏腰包把那筆錢還給學校。

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