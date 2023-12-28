堅持高品質中價位！築間餐飲集團首波海外展店計畫鎖定香港、日本佈局

▲築間餐飲集團創辦人林楷傑(前排右5)，以其「武士精神」堅持到底、永不放棄的領導策略，積極佈局全球華人市場積極走向國際，並持續加開新品牌。（圖／築間提供）

財經中心／綜合報導

以新鮮海產和獨創石頭鍋湯底聞名的連鎖火鍋店「築間幸福鍋物」，自2010年成立以來，創辦人林楷傑以其「武士精神」堅持到底、永不放棄的領導策略，至今集團旗下全品牌在台灣已超過166家分店。今(2023)年12月21日更以每股參考股價160元「築間-新(7723)」正式登錄興櫃戰略新板，為品牌寫下嶄新的里程碑；2024年築間餐飲集團也正加速擴張計劃，首波鎖定香港及日本積極佈局海外市場，並持續加開新品牌，收服更多消費者的胃與味蕾。

▲築間餐飲集團創辦人林楷傑表示自己喜歡做大眾的生意，因此築間旗下品牌大多定位在中價位約500元上下。（圖／記者姜國輝攝）

台灣人以愛吃聞名世界，也因此台灣餐飲市場向來沒有飽和，只有不斷重新洗牌，而築間餐飲集團在林楷傑的帶領下，從基隆一家小火鍋店起家，運用崁仔頂水產資源，成為臺灣唯一擁有獨立海產供應鏈的火鍋業者，並以堅實的品質與服務殺出一條創新的路。築間餐飲集團目標將火鍋文化和美味傳遞到全世界，而海外策略則是優先選擇與台灣有密切聯繫和文化相似的地區，如香港和日本，作為其海外市場的起點。

事實上，築間餐飲集團曾於2017年進軍上海，慘摔一跤重賠1億，林楷傑卻決定盈虧自負、禍不及股東，而後再經歷疫情實體門市營收虧損70%的考驗，仍堅持不裁員並把握機會大舉展店，重新摸索出一條新出路，因此自2022年起營收年年創新高，法人更預估2023年營收將達60億目標，加上股票登錄興櫃，讓林楷傑更有信心再次挑戰海外市場。目前已底定2024年1月香港店正式開幕，預計第三季日本店也將陸續開幕，未來也不排除複製可行的成功模式，挑戰全球市場。

▲築間餐飲集團台中分店外觀。（圖／資料照，下同）

除了放眼海外市場，築間餐飲集團本身的品牌也正在持續壯大，目前築間餐飲集團其下品牌現有：主打精緻食材的火鍋品牌「築間幸福鍋物」、個人套餐燒肉品牌「燒肉Smile」、和牛鍋物吃到飽「有之和牛鍋物放題」、精緻和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉」、日式燒肉店「繪馬別邸」等，以嚴選優質食材滿足重視高品質美食饕客的喜好。

▲築間餐飲集團今年陸續開出多支新品牌，圖為12/24剛開幕的紫木槿韓式燒肉。

接下來築間也將陸續推出4支全新風格的餐飲品牌，跨足更多元的飲食風貌，包含近期話題性十足的當紅經典川菜「築間酸菜魚」、韓式燒肉「紫木槿韓國烤肉」以及麻辣鍋、牛排等共計9支品牌，築間透過不斷開出新品牌，豐富其產品線和市場佔有率，並透過會員制度增加與顧客的互動和忠誠度，也為集團創造更多獲利來源，法人預估2024年營收為80億，2025年更將挑戰百億營收。

▲築間餐飲集團希望滿足台灣人在下班後聚會或假日家庭聚餐，能有個良好的餐飲品質及用餐環境的好去處。

雖然築間幸福鍋物如今已是台灣火鍋界霸主，林楷傑仍希望集團有更多元化的發展，把本質做得更好是他對未來的目標，他認為每次開出新品牌都是在做中學，而他一直都是在做「務實餐飲」的事業，堅持給客人的永遠都是最好的，如此一來才能長期建立客戶的信賴感，因此現在築間幸福鍋物每個月都有近80萬的來客數。

另一方面，歷經疫情期間暴風式的成長，近2年築間餐飲集團凝聚了員工向心力成為品牌穩健成長的良好基礎，儘管台灣餐飲趨勢一變再變，林楷傑表示他自己還是喜歡做大眾的生意，讓大家花個5百元上下就能在下班後聚餐或假日家庭聚餐，因此日後也會盡量將築間品牌維持在中價位，並提供良好的環境及餐點，此外，也會開一些比較高端的品牌作為集團里程碑，讓顧客感受到築間不只可以做平價餐飲，也能走高水準路線，持續強化品牌力。