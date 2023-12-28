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女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

▲▼空服員,機組人員,空姐。（圖／CFP）

▲女怪空姐一直給酒，害她被男乘客性侵犯。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國一名坐在頭等艙的女子起訴美國聯合航空公司(United Airlines)，因為空姐提供大量酒精給她隔壁男乘客，導致對方酒後亂性，整個航程中一直對她毛手毛腳，不但把手放在她腿上，甚至還往胯下摸過去，試圖強吻她，讓她嚴重精神受創。

事件去年10月2日發生在聯合航空從奧蘭多飛往丹佛的航班上，受害的51歲女子近來在科羅拉多州法院向航空公司起訴。起訴文件中顯示，受害女子當時坐在頭等艙1A座位，旁邊坐的是一名不認識男子，航班剛啟程時，2人曾短暫聊天，氣氛十分愉快。

受害者表示，男子後來在飛行途中開始不斷向空姐要酒，喝了至少9杯伏特加調酒，接著她便感覺到對方把手放在她大腿上，即使她喝斥阻止對方，沒多久手又繼續放上來。

▲▼機艙,飛機,頭等艙。（示意圖／達志影像）

▲女在頭等艙被性騷擾。（圖／示意圖／達志影像）

起訴書中顯示，男子不但把手放在受害女腿上，後來甚至還往胯下摸，她阻止後，男子又抓起她的腿不斷摩擦，一下找理由撫摸她的背，一下趁機襲胸多達3次，最後在飛機即將落地時，男子一度抓住她的臉、試圖強吻她。

受害女子控訴，整個航程中，空服員只是一直不斷幫男乘客送酒，完全沒有想到酒醉可能會讓男子做出不當行為，也從來沒有試圖關心過她的狀況，事後她向航空公司投訴，航空公司也同意，「在飛機上給乘客這麼多酒是不可接受的」，最後提供機票退款。

受害女子表示，事件對她造成了無法抹滅的心靈創傷，甚至還有創傷後壓力症候群(PTSD)，無法再坐飛機，所以決定提出起訴。新聞曝光後，聯合航空不願意對外回應事件，只表示訴訟正在進行中。

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