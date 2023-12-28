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紅遍黑白兩道！克拉克手槍發明人94歲辭世　336億身家留小51歲嫩妻

▲▼奧地利槍械大亨克拉克辭世，享耆壽94歲。（圖／翻攝自克拉克公司）

▲克拉克手槍的設計工程師辭世，享耆壽94歲。（圖／翻攝自克拉克公司）

記者葉睿涵／編譯

奧地利槍械大亨克拉克（Gaston Glock）27日辭世，享耆壽94歲，結束了他引領克拉克手槍成為世界最暢銷的手槍之一的傳奇生涯。克拉克所設計的克拉克手槍深受全球警察和軍隊追捧，也是全球最暢銷的手槍之一。

綜合CNN與路透社報導，克拉克手槍公司（GLOCK Perfection）最近低調在官網發布了一張克拉克的照片，在黑色背景中寫道「悼念克拉克，1929年7月19日至2023年12月27日」，證實一代槍械大亨克拉克已於本月27日辭世，享耆壽94歲。

▲▼克拉克17。（圖／翻攝自X）

▲克拉克17手槍輕便、易於組裝，因此深受黑白兩道所喜歡。（圖／翻攝自X）

克拉克出生於1929年，他過去曾在維也納一所大學學習機械工程，並在1963年創立消費品公司。1980年，奧地利軍方致力於尋找一種新型武器，於是克拉克轉戰軍需品市場，設計出更輕便、易於組裝，以及由高強度尼龍聚合物製成的克拉克17手槍（Glock 17）。

外界對於生性低調、不喜歡面對媒體的克拉克了解甚少，但克拉克手槍卻是黑白兩道都十分熱愛的武器。統計顯示，單只1982至1984年間，克拉克公司就向奧地利軍方交付了2.5萬把手槍，如今美國超過65%警察，以及全球48個國家的安全部隊也在使用克拉克手槍。

2003年伊拉克戰爭期間，美軍在地道中發現逃亡的伊拉克總統薩達姆。當時，他身上帶著的便是一把克拉克手槍18C手槍，據悉這把槍現在已為美國前總統小布希所有。據克拉克公司所述，克拉克手槍不僅徹底改變了1980年代後的輕兵器世界，更將克拉克推上全球領先手槍品牌的寶座。

▲▼克拉克離婚後娶了比他小51歲的看護凱瑟琳。（圖／翻攝自X）

▲克拉克離婚後娶了比他小51歲的看護凱瑟琳，而凱瑟琳據悉是克拉克公司的現任CEO。（圖／翻攝自X）

這款手槍也成功讓克拉克家族的財富在2021年達到11億美元（約新台幣336億元），成為全球榜上有名的富豪。然而，克拉克在賺入巨額財富的同時，也迎來了背叛。1997年，他的理財顧問埃維特（Charles Ewert）因涉嫌挪用公款，而派人以橡膠槌攻擊前來對質的克拉克，導致當時已70歲高齡的克拉克頭部7處受傷，差點送命。

此外，他也在2011年與結婚49年的妻子海嘉（ Helga Glock）離婚，隨後更娶了年紀比他小51歲、在他中風時照顧他的看護凱瑟琳（Kathrin），而克拉克與海嘉也為贍養費展開了漫長的法律訴訟，掀起輿論熱議。

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