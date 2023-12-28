特斯拉爆「金屬爪插進人體」　工程師秒噴血！馬斯克發文反擊

▲特斯拉德州超級工廠傳出意外。圖為特斯拉柏林超級工廠。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導



美媒《資訊報》（The Information）爆料，特斯拉德州超級工廠曾發生意外， 一名軟體工程師遭「機器人攻擊」，被金屬爪刺進背部與手臂，當場噴血。不過，特斯拉首席執行長馬斯克已經發文駁斥相關細節。

《資訊報》引述目擊者說法報導，機器平時用於搬運鋁製汽車零件，當天有3台正在接受軟體更新，因此都已提前關閉，未料其中1台卻被不慎啟動。受害工程師原本埋頭工作，背部與手臂卻突然被金屬爪刺入，幸好同事立刻按下緊急停止按鈕，而他在努力掙脫後，趕緊從運送廢鋁料的滑坡溜下來，身後留下一條血痕。



《資訊報》指出，這起事件發生在2年前，但目擊者是在11月才提供上述說法。該報獲取一份被提交給聯邦官員及查維斯郡（Travis County）公衛當局的報告指出，工程師左手出現「撕裂傷、割傷及開放性傷口」。《每日郵報》也表示，特斯拉德州超級工廠2021年度合規報告曾記錄這起事件。





面對近期報導風波，馬斯克在社群媒體X表示，「媒體挖起2年前的受傷（事件）真是可恥。」他指出，那次意外是如今每間工廠都有的德國KUKA機械手臂造成，媒體卻錯誤暗示罪魁禍首是特斯拉正在開發的人形機器人Optimus。至於特斯拉與KUKA目前均未回應此事。



儘管如此，特斯拉工廠長期被安全疑慮籠罩，多名現任或前任德州超級工廠職員向《資訊報》爆料，公司經常在建設、維修及營運上偷工減料，導致他們身處危險中。消息人士更說，管理階層對快速生產的要求，導致了安全漏洞。

▲馬斯克反駁媒體報導細節。（圖／達志影像／美聯社）



《商業內幕》引述美國職業安全與健康管理局（OSHA）報告指出，在特斯拉德州超級工廠，去年每21名員工就有一人受傷。加州監管機構2020年表示，特斯拉提交了不完整的工廠傷害報告。中國《財新傳媒》報導，督導人員4月表態要對特斯拉的安全漏洞祭出懲罰，而上海超級工廠也傳出員工遭設備壓死的意外。



不過，在今年10月，特斯拉反駁了德國工會及媒體關於柏林超級工廠缺乏適當安全規範的說法。