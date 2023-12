賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

▲群眾來到車禍現場取油,結果突然發生大爆炸。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

非洲國家賴比瑞亞27日發生油罐車翻覆意外,但許多民眾聽聞消息之後卻是不顧危險趕到現場,拿著容器包圍油罐車搶汽油。然而接下來車子爆炸起火,許多民眾來不及逃,釀成至少40人死亡的悲劇。

In Liberia Bong County!



Learn from this: for those whom it may concern, your life is more important than anything else, stay away from such incidents whenever it occurs pic.twitter.com/rNP9R6ThvZ