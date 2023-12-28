李善均慘遭逼死！南韓警方犯下「兩大致命錯誤」　片面採信酒店女

▲南韓知名男演員李善均涉吸毒風波，11月接受傳喚調查。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓男演員李善均今年10月陷入吸毒、劈腿風波，從電影《寄生上流》、韓劇《我的大叔》所拓展的知名度與愛家好男人形象幻滅，最終於昨（27）日輕生身亡，結束48年的人生。在此之際，警方面對南韓社會批判，在調查吸毒案時犯下「兩大過錯」，包括將情報外流給特定媒體、過度採信酒店女室長說辭。

根據《韓聯社》，自從尹錫悅政府去年5月上台以後，南韓政府加強緝毒力度、向毒品全面宣戰，包括在去年萬聖節梨泰院踩踏事件爆發前，警方將緝毒視為優先順位的態度，這場風波延燒到演藝圈，繼男演員劉亞仁以後，李善均和G-Dragon（權志龍）相繼面臨警方調查，然而李善均和GD在多次毒品檢測的結果皆呈陰性，最終GD獲判無嫌疑處分、李善均則選擇「以死明志」。

隨著李善均輕生身亡、GD獲判無嫌疑，演藝圈內的緝毒搜查工作讓警方面臨遭到社會質疑的危機。

＊情報外洩

報導指出，其實李善均生前所陷入的吸毒風波，警方根本還未立案，僅僅是警方內部獨自展開的搜查工作（立案前調查），為警方掌握相關線報後，以該線報為基礎率先展開的調查工作，也因此警方必須謹慎、嚴防相關情報外洩；然而，京畿道地方媒體《京畿日報》卻於10月19日率先報導某大咖男星因涉吸毒風波而被警方調查的消息，稱該大咖姓L、知名度相當於劉亞仁。

一周以後，GD疑因吸毒而接受調查的消息也從警界外洩，導致GD形象受到打擊。

警方大動作調查李善均、GD的消息震驚了南韓演藝圈與社會，目前被檢方移送的涉案人物包括金姓女室長（29歲）、酒店女員工（26歲）、媒體人出身的作曲家鄭多恩（女，31歲）。

自從李善均輕生身亡以後，南韓警方便飽受社會批判，原因是警方在內部調查階段時，無法防範消息外流，導致調查進度受到影響。

一名曾在調查名人吸毒案上擁有豐富辦案經驗的警官指出，「像此次事件一樣，受調查者的姓名在調查初步階段便被外洩的案例可謂相當少見。一旦內部情報被揭露，恐怕導致警方內部調查策略跟著外流，進而影響往後的調查工作。」

＊警方太過採信單方面說辭

在此次李善均輕生事件中，警方的辦案態度也讓外界所詬病。外界認為，警方過度採信首爾江南酒店29歲金姓女室長的片面說辭，然而金女其實早就有吸毒等6項前科；而隨著警方過度依賴金女說辭、以金女說辭為基礎針對李善均進行調查，也促成警方在獲取相關具體證據上注定面臨失敗。

在警方所採集的體毛中，李善均在第一次簡易檢測、第二次精密檢測的結果皆呈陰性；不過，李善均前後還是遭到警方多達3次的傳喚調查，本月23日在第三次調查時，警方更熬夜偵訊19個小時。然而，最終卻還是無法取得證明李善均吸毒的具體物證。