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報復14歲前女友！31歲男外流裸照、床戰片　可同時判監禁鞭刑

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲新加坡一名男子與14歲少女分手後，將前女友的裸照放上網，而面臨起訴。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新加坡31歲男子因誤會自己的裸照被外傳，而將年僅14歲的前女友的個人資料和裸照發布到網上作為報復，如今他將面臨監禁、罰款和鞭刑等處罰。

《8視界新聞網》引述法庭文件指出，男子2022年通過網路遊戲Weplay認識了年僅14歲的少女，並與對方發展成為情侶，關係持續了長達一個月。2人在交往期間經常聊天，而男子即使知道女友還未成年，還是要求對方與他交換裸照。

2人分手後，遊戲中的一些用戶突然與男子聯絡，並針對他的私密處開玩笑。儘管男子沒有任何證據，但他卻一口咬定這是前女友散播自己裸照的結果，於是便將前女友的裸照、個人資料，以及身份不明的女性發生性行為的影片全放上網。

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲少女的裸照與個資外洩後生活大受影響。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

數日後，少女在Instagram上收到陌生男子的留言，才得知自己的裸照和個人資料外洩，讓她對自己的生活產生負面看法、害怕被人認出，還刪除了社群媒體帳號，並立即報警。

警方調查後發現，男子除了在網上散播少女的裸照外，也在2個用來發布色情內容的聊天群組裡發布裸照，而檢方也認為，男子將少女的裸照和色情影片一起外傳的行為，是試圖讓人誤會少女發生了性行為的惡意行為。

檢方表示，本案的受害者年齡只有男子的一半，處於絕對弱勢，加上那些極具侵犯性的照片現已被公開，可能會無限期地留在網上，因此檢方要求法庭判處30至38個月又5周的監禁，並加以鞭刑至少2下，以發出強烈的威懾訊息，打擊對年輕和弱勢受害者的性剝削。

根據新加坡法律，任何與16歲以下未成年人進行性交流者，可被判處2年監禁，或罰款，或2者兼施；而傳播私密圖像也是犯罪行為，最高可被判處5年監禁、罰款或鞭刑。

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