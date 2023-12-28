全球富豪2023更有錢了！　馬斯克穩居富豪榜第一名

▲全球富豪在2023年變得更有錢。圖為特斯拉執行長馬斯克（右）與Meta創辦人暨執行長祖克柏（左）。（圖／CFP、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在2023這一整年當中，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克、Meta創辦人暨執行長祖克柏還有世界上大多數的有錢人都變得更富有了。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）排行榜，馬斯克居榜首，第二名為LVMH集團董事長兼首席執行長阿爾諾（Bernard Arnault），第三名是亞馬遜公司創辦人貝佐斯。

衛報報導，馬斯克以2350億美元的淨資產名列排行榜第一名，身為特斯拉最大股東的他讓財富增加近980億美元。至於原本要和馬斯克進行鐵籠格鬥賽的祖克柏則是排名第6，今年財富從450億美元躍升至1280億美元，因為臉書母公司Meta今年股價飆升172%。

只不過祖克柏的財富增長速度在全球前50大富豪之中並非最快，印尼富豪彭雲鵬（Prajogo Pangestu）的財富增長約7倍，以315億美元的身家擠進全球50大富豪之列。在大多數人財富增加之際，仍有部分的人財富縮水，排名第15的印度大亨阿達尼（Gautam Adani）身家減少360億美元，降至843億美元。

在全球前50名最富有的人當中，除了12人在2023年虧損，其他人的財富都在增長。在前500名的富豪榜上，有77%變得更加富有。

另一方面，在億萬富豪榜單之中，絕大多是都是美國男性，前10名只有法國億萬富翁阿爾諾來自其他國家，他是LVMH集團董事長兼首席執行長，擁有1790億美元身家位列榜單第二名，僅次榜首馬斯克。全球最有錢的女性來自法國，由法國萊雅集團女繼承人貝登古-麥爾斯（Francoise Bettencourt-Meyers）拿下第12名，資產超過990億美元。