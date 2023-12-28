是誰害死李善均？媒體「集體獵巫」散播獨家影像　加速社會性死亡

▲警方高壓的辦案態度，以及媒體與網路社群為搶獨家消息而散播相關影像與爆料，促成李善均「社會性死亡」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

曾透過電影《寄生上流》在國際影壇享有知名度的南韓男演員李善均，昨（27）日被發現在座車內輕生，享年48歲。李善均生前陷入吸毒風波，且遭酒店女室長威脅鉅款，被認為是促成李善均選擇輕生的原因。不過有報導認為，其實網路社群上「不負責任」的獨家爆料內容，才是促成李社會死亡的原因。

根據韓媒《朝鮮日報》，在李善均選擇以極端方式結束自己的性命後，專家們一致認為，警方連續多次的公開傳喚調查、網路社群上酸民們的惡意留言，導致李善均過往建立起的好形象一夕之間幻滅，逼迫李善均心理上所能承擔的壓力達到臨界點。

專家們痛批，包括YouTube頻道和部份媒體們帶有刺激性的獨家報導，以及那些散播在社群網路、網路論壇上未經確認的各種資訊，是促成李善均選擇輕生的關鍵因素。

其實在網路社群上出現和李善均有關的影片，已經超過一個月了。11月22日，某YouTube頻道更獨家公開了李善均經常出入的首爾江南酒店金姓女室長（29歲）的姓名與相片；該頻道表示，「到底勒索李善均3000萬韓元的人是何方神聖？」

過不久後，南韓某無線電台（應指KBS）便在新聞報導中，公開了導致李善均陷入吸毒風波時的錄音檔。

自從李善均11月23日接受警方最後一次傳喚調查後，相關影片便開始在各大網路社群上擴散開來，包括李善均和金姓女室長之間的通話內容、李善均友人和金姓女室長之間的通話內容，而這些曝光對話內容的影像皆被以「李善均和金某之間的不倫戀（指劈腿）」、「證明李善均愛上酒店女的錄音檔」等標題命名。

報導指出，逼迫李善均選擇輕生的影片主要有兩個片段。

其中之一是，金姓女室長對李善均表示，「首先導致歐巴（韓文為哥哥，指李）無法放寬心的原因，是因為歐巴喝醉酒，和我做那個那個了不是嗎」，對此李則回答「喔喔（嗯）」；另一支影像是，金姓女室長在通話中向李的友人透露，「（和李善均）一起吸了K他命和大麻」、「善均歐巴喝醉後，一直狂問『還有藥（指毒品）嗎、還有藥嗎』，在好奇心的驅使下，才給了他」。

直到李善均輕生死亡後，截至27日晚間9時30分（台灣時間晚間8時30分），兩支影片的點擊率達到88萬、33萬。

報導強調，以上皆為金姓女室長的片面說詞，必須經由警方透過偵查釐清真相。一名南韓法律界人士認為，警方在辦案時程序上出現紕漏，因此未來恐怕無法規避，導致李善均生前「社會性死亡」的責任。

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