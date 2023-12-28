李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

▲李善均生前接受的最後一次專訪片段曝光。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名男演員李善均透過電影《寄生上流》打響在國際影壇的知名度，豈料演藝事業正值巔峰，卻慘陷入吸毒風波，最終昨（27）日選擇在座車內輕生，享年48歲。在社會陷入衝擊之際，外媒也罕見公開李善均今年10月接受專訪的片段，為李善均生前最後一次接受訪談。

《芝加哥新聞雜誌》（News Magazine Chicago）於當地時間27日在YouTube頻道釋出李善均接受訪談的片段，強調是李善均今年10月7日在美國所接受的，生前最後一次專訪，談及李善均在經歷20多年演藝生涯時的感想。

當主持人問及「走上演員這條道路也已經超過20多年，您怎麼看待當時第一次演戲的自己、以及現在的自己？」李善均回道，「進展簡直是太好了！我正經驗著做夢都不敢想的事，包括參與演出的電影《寄生上流》在奧斯卡獲得作品獎時，台下好萊塢名人們拍手，簡直是如夢一場，就好像在夢中去玩一趟自由行。」

主持人稱讚李善均，是因為過去以來累積演技和實力，才能登上如此高峰。對此，李善均則強調，「其實只是我努力不懈、持續奮鬥，就好像是我多年來的努力得到肯定，因此極具意義。」

對於未來在演技發展的期許，李善均表示，「未來當然是要寫下其他本的日記啊！不要太貪心、執著一定要完成什麼東西，而是面對每一部作品、每一個角色時，抱著感恩的心發揮自己的演技，別讓努力的過程白費。」

李善均將演戲形容為自己的「人生日記」。他強調，是演戲賦予他在人生中的動力。

報導指出，當時李善均赴美參加亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），獲頒最優秀成就獎。對於如今李善均以極端方式結束自己的生命，報導也表示，「如今李善均日記的最後一頁，2023年12月27日，在大眾們的心目中劃下句號。」

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