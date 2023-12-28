女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

▲女子耳痛就醫，耳內疑似發現蜘蛛巢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國29歲女子懷爾德(Lucy Wild)今年10月時感覺耳朵裡面有奇怪的劈啪聲，而且持續感到疼痛，她原本以為只是太久沒清耳垢，沒想到竟然從裡面夾出一隻蜘蛛，而且蜘蛛還在耳內築巢。

來自柴郡塞爾(Sale)的懷爾德，因為耳部疼痛，她自行使用有攝影機功能的耳內清潔機來清洗耳朵，意外發現耳內竟然有一隻蜘蛛，「我激動地試圖把蜘蛛弄出來，後來打電話向醫護人員求救，得知可以把溫熱的橄欖油倒入耳中，然後就可以把蜘蛛抓出來」。

My ear felt scratchy — I found a spider’s nest inside and then threw up https://t.co/hcmTH1pp36 pic.twitter.com/jtQ72NUGUl — New York Post (@nypost) December 27, 2023

懷爾德順利抓出蜘蛛後，原以為事件到此結束，沒想到幾天後她的耳朵還是持續感到疼痛，所以她再次使用耳內清潔機檢查，結果在耳內發現一塊黑色不明物體，嚇得趕緊就醫。

懷爾德以為黑色物品可能是傷口或是另外一隻蜘蛛，然而卻被醫生告知，那可能是蜘蛛巢，「看起來就像是《怪奇物語》影集會出現的東西」，經歷了痛苦的手術後，最後成功把蜘蛛巢移出耳朵。

懷爾德表示，「醫生進行手術時，我還吐了出來，這是我遇過最可怕的事情，生小孩都沒有這麼恐怖」，後來她回家後又用耳內清潔機照耳朵，發現耳內仍殘留一點點蜘蛛巢，之後還會再回診繼續觀察。

雖然懷爾德宣稱，醫生在她耳內發現的是蜘蛛巢，不過英國蜘蛛學協會發言人向當地媒體表示，「由於畫面太模糊，我很難判定那是什麼」，只能保守判定在懷爾德耳中的比較像是蜘蛛的腿。