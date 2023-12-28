　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

▲▼耳朵。（示意圖／達志影像）

▲女子耳痛就醫，耳內疑似發現蜘蛛巢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國29歲女子懷爾德(Lucy Wild)今年10月時感覺耳朵裡面有奇怪的劈啪聲，而且持續感到疼痛，她原本以為只是太久沒清耳垢，沒想到竟然從裡面夾出一隻蜘蛛，而且蜘蛛還在耳內築巢。

來自柴郡塞爾(Sale)的懷爾德，因為耳部疼痛，她自行使用有攝影機功能的耳內清潔機來清洗耳朵，意外發現耳內竟然有一隻蜘蛛，「我激動地試圖把蜘蛛弄出來，後來打電話向醫護人員求救，得知可以把溫熱的橄欖油倒入耳中，然後就可以把蜘蛛抓出來」。

懷爾德順利抓出蜘蛛後，原以為事件到此結束，沒想到幾天後她的耳朵還是持續感到疼痛，所以她再次使用耳內清潔機檢查，結果在耳內發現一塊黑色不明物體，嚇得趕緊就醫。

懷爾德以為黑色物品可能是傷口或是另外一隻蜘蛛，然而卻被醫生告知，那可能是蜘蛛巢，「看起來就像是《怪奇物語》影集會出現的東西」，經歷了痛苦的手術後，最後成功把蜘蛛巢移出耳朵。

懷爾德表示，「醫生進行手術時，我還吐了出來，這是我遇過最可怕的事情，生小孩都沒有這麼恐怖」，後來她回家後又用耳內清潔機照耳朵，發現耳內仍殘留一點點蜘蛛巢，之後還會再回診繼續觀察。

雖然懷爾德宣稱，醫生在她耳內發現的是蜘蛛巢，不過英國蜘蛛學協會發言人向當地媒體表示，「由於畫面太模糊，我很難判定那是什麼」，只能保守判定在懷爾德耳中的比較像是蜘蛛的腿。

ET快訊
29歲分隊長殉職！　4獲救移工假裝「買水喝」全落跑
斷指主人找到了！　她以為只是指甲脫落
29歲分隊長殉職！　肺部、呼吸道發現「大量煙粒子」
李善均慘遭逼死！　南韓警方犯下「兩大致命錯誤」
快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位！　何博文回應了
快訊／台鋼雄鷹宣布簽下郭永維！　月薪22萬
獨／台南60年「圓環頂菜粽」宣布　元旦起暫停營業
快訊／29歲分隊長救4人殉職！　父癱坐醫院嚎啕大哭
快訊／保羅沃克25歲愛女宣布離婚　2年前馮迪索才陪走紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「贏21億元大獎」換來親友背叛　女嘆樂透毀人生：是禮物也是詛咒

結婚紀念日當天4寶媽跳「結冰河中救愛犬」　夫目睹她消失心碎

YTR好奇用無人機查懸案　意外找到泡水車「尋獲失蹤10年男屍」

家人聖誕節到親戚家度假　打開冰箱發現「塞著一具女屍」報案

最感人聖誕禮物！男用AI讓死去老爸「復活」　一句話就讓媽爆哭

26歲男「和媽同床睡」被女友罵噁　他自爆也和22歲妹睡：我錯了嗎

官方文件曝！路透：五月天遭北京施壓　選舉前表態支持一中

CNN列2024年旅遊遺珠　台灣象鼻岩上榜

賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

普丁不開心！俄裸身夜店趴　饒舌歌手嗨掛襪子遮下體「被抓去關」

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

官方文件曝！路透：五月天遭北京施壓　選舉前表態支持一中

CNN列2024年旅遊遺珠　台灣象鼻岩上榜

賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

普丁不開心！俄裸身夜店趴　饒舌歌手嗨掛襪子遮下體「被抓去關」

巴西漁夫徒手抓電鰻　瞬間觸電「3秒僵硬墜河」畫面曝光

涉毒被追訪壓力大！　李善均爆「要求低調出庭受訊」遭警方拒絕

睡醒發現「牆上都是血」　韓男睡醒嚇壞：有東西死在裡面

全球富豪2023更有錢了！　馬斯克穩居富豪榜第一名

李善均慘遭逼死！南韓警方犯下「兩大致命錯誤」　片面採信酒店女

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

因應元旦車潮！花蓮警連假市區交管　5大路口加強違規取締

台八女星樓心潼孕婦寫真披性感白紗　深V美胸長腿全都露

北市春節垃圾清運「這4天停收」　除夕中午、夜間加班收運

25公尺超長溜滑梯！基隆親子半日遊行程　共融公園與美食一把抓

港媒：香港溫和中間派將赴台灣觀選

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

勇消殉職...4獲救移工全落跑　警證實：假裝「買水喝」搞消失

坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

王念好冬盟有心得「日本投手比較好」　明年目標開季一軍　

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

國際油價下跌　從1個月高位回落

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

快訊／北韓官媒：金正恩下令軍隊加快戰爭準備

節儉拚29年剛買屋！新加坡46歲男車禍亡

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

李善均涉毒遭調查後輕生 　檢警、媒體挨批

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

日高島屋蛋糕塌陷　公司道歉曝原因

「艾菲爾鐵塔」工程師逝世百年　員工罷工關閉1天

俄羅斯不甩禁運　石油出口轉往中印

男罹癌切除多個器官　術後才知「被誤診」

更多熱門

相關新聞

澳洲家中出現巨型蜘蛛　如兒童足球大

澳洲家中出現巨型蜘蛛　如兒童足球大

澳洲民眾日前在家中的天花板角落，驚見一隻懷孕的巨型蜘蛛，體型大得像「兒童足球」，與台灣常見的蜘蛛相比大出好幾倍，遠看宛如一隻螃蟹蜷縮在天花板上，照片曝光後引起不少網友感到震驚。

吃沙拉咬到「恐怖小腳」　主廚：是黑荳蔻

吃沙拉咬到「恐怖小腳」　主廚：是黑荳蔻

黑狗走失！竟在附近森林「獨自存活6年半」

黑狗走失！竟在附近森林「獨自存活6年半」

熱水袋突然爆開　女看使用說明傻：用錯好多年

熱水袋突然爆開　女看使用說明傻：用錯好多年

夫妻「吵完立刻愛愛」　惡霸犬亂入攻擊男主人

夫妻「吵完立刻愛愛」　惡霸犬亂入攻擊男主人

關鍵字：

蜘蛛巢蜘蛛英國耳朵Lucy Wild

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面