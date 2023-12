女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

▲女子耳痛就醫,耳內疑似發現蜘蛛巢。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國29歲女子懷爾德(Lucy Wild)今年10月時感覺耳朵裡面有奇怪的劈啪聲,而且持續感到疼痛,她原本以為只是太久沒清耳垢,沒想到竟然從裡面夾出一隻蜘蛛,而且蜘蛛還在耳內築巢。

來自柴郡塞爾(Sale)的懷爾德,因為耳部疼痛,她自行使用有攝影機功能的耳內清潔機來清洗耳朵,意外發現耳內竟然有一隻蜘蛛,「我激動地試圖把蜘蛛弄出來,後來打電話向醫護人員求救,得知可以把溫熱的橄欖油倒入耳中,然後就可以把蜘蛛抓出來」。

My ear felt scratchy — I found a spider’s nest inside and then threw up https://t.co/hcmTH1pp36 pic.twitter.com/jtQ72NUGUl