林淑芬爭取變電所室內化有突破　李有宜衝蘆洲大火現場關心

▲林淑芬任內爭取溪墘變電所室內化、協調蘆洲五股12支高壓電塔全數下地路線方案。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

選戰倒數16天！新北第2選區（蘆洲、五股、三重16里）由民進黨林淑芬、統促黨何淯笙、民眾黨李有宜角逐。其中林淑芬為現任立委，長期關心電塔地下化議題，並持續協調溪墘電所室內化計畫，並宣布行政院已核定計畫，目標是114年下半年動工。李有宜則於昨日跑完行程後，趕往蘆洲大火現場了解情況。

民進黨候選人林淑芬為現任立委，基層實力雄厚的她將挑戰6連霸，她今（28）日一早至路口拜票爭取支持，並宣布長期關注的高壓電塔地下化、溪墘變電所室內化議題有所突破。

▲林淑芬挑戰6連霸。（圖／翻攝林淑芬臉書）

林淑芬在臉書表示，行政院今年終於核定溪墘電所室內化計畫，預計明年進行前置作業後、設計發包，目標是114年下半年動工；蘆洲五股12支高壓電塔全數下地路線方案也協調成功，施工期程約5年。她將持續督促台電如期執行，「屆時我們的居住環境不僅天際線變得更遼闊，同時也會因為變電所室內化而釋出綠帶空間，讓生活環境變得更好！」

▲李有宜昨夜前往蘆洲大火現場。（圖／翻攝李有宜臉書）

民眾黨立委候選人李有宜則於昨（27）日跑完行程後，得知蘆洲工廠大火便前往現場了見狀況，祈禱在場所有住戶、警消人員平安。所幸後續未傳出人員受困，火勢於9點31分撲滅，至於詳細起火原因仍待調查。

▲李有宜廣邀韓國瑜與藍白小雞相挺。（圖／翻攝李有宜臉書）

此外，李有宜也集結藍白大咖，邀請到韓國瑜、蔡壁如以及藍白立委候選人相挺，預告將於1月4日在蘆洲忠義廟廣場舉辦造勢晚會，力拼國會門票。逗趣的是，李有宜近期跑行程經常遇見對手林淑芬的宣傳車，對此她今早也俏皮比3，與宣傳車同框自拍。

▲李有宜巧遇對手林淑芬宣傳車，俏皮比3自拍。（圖／翻攝李有宜臉書）

統促黨立委候選人何淯笙則大談老年福利。何淯笙提到，當老邁身體無法應付爬樓梯的日常挑戰，就醫、購物及各種人際互動都因此「形同囚居」，因此他爭取推動無障礙合宜住宅相關輔助設備補貼及多項相關推動政策，並全力支持老人健保免費，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保。

▲何淯笙爭取推動無障礙合宜住宅相關輔助設備 。（圖／翻攝李有宜臉書）