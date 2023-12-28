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迫降失敗！巴西飛機避開球場人潮急升空　墜毀爆炸一家5口亡

▲▼ 飛機駕駛艙,駕駛艙。（圖／CFP）

▲巴西一架飛機墜毀，機上5人全數罹難。（示意圖／CFP，圖中地點與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西23日上午發生一起墜機5死事故，依據最新曝光的細節，當時飛機多次迫降失敗，想試著降落在球場，但隨後又升空離去，似乎是想避開當時在球場上的群眾，最終飛機失事墜毀，機師與他的4名家人全數罹難。

鏡報報導，這起事件發生在聖保羅州的雅博蒂卡巴爾（Jaboticabal），就在23日當地上午9時左右，由65歲機師迪亞哥（Delcides Menezes Tiago）駕駛的飛機失事，在墜毀後爆炸，一名目擊者拍攝到飛機墜毀後殘骸燃燒的影片。

已知事發當下飛機載有5人，除了65歲機師迪亞哥之外，另外還有他的4名家人，最小的才5歲。迪亞哥是一名擁有執照的飛行員，也是一間公司的老闆。

然而依據當地花卉商人費雷拉（Reginaldo Ferreira）的說法，在飛機墜毀之前，機師曾試著想讓飛機降落，但沒有成功，「引擎出問題，飛機試圖降落在球場上，但當時球場上有人……機師試著離去以便降落在其他地方，但當時已經沒有時間，最後飛機墜毀爆炸。」

失事飛機為2012年製造的單引擎RV-10，墜機原因正在調查中。不過有媒體指出，這架飛機通常只能載一名機師及3名乘客，可能有超載問題。

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