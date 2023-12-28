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普丁不開心！俄裸身夜店趴　饒舌歌手嗨掛襪子遮下體「被抓去關」

▲▼俄國演員伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）在莫斯科某夜店舉辦「幾乎全裸派對」，眾多明星與社交名流一身清涼出席。（圖／翻攝Instagram@_agentgirl_）

▲伊夫列耶娃在莫斯科某夜店舉辦「幾乎全裸派對」，引發輿論撻伐。（圖／翻攝Instagram@_agentgirl_）

記者吳美依／綜合報導

俄國藝人、網紅與社交名流20日舉辦一場「幾乎全裸派對」，狂歡畫面外流後，迅速招致輿論撻伐，據傳就連總統普丁也相當不悅。如今，出席者紛紛面臨後果，其中一名饒舌歌手更因為只穿一雙球鞋、用襪子遮住下體，遭判處15天監禁，並且罰款20萬盧布（約新台幣6.7萬元）。

俄國演員伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）在莫斯科某夜店舉辦「幾乎全裸派對」，眾多明星與社交名流一身清涼出席。儘管這是私人聚會，但現場畫面被上傳至社群媒體後，卻仍引發巨大爭議。親克里姆林宮的網紅、議員、主戰派人士都怒不可遏，「俄國士兵在『特別軍事行動』冒生命危險時，名人們怎能像這樣在外面狂歡？」

出席派對的饒舌歌手瓦西奧（Vacio，本名Nikolai Vasiliev）僅用襪子遮蔽生殖器官，被捕後因「擾亂社會秩序」判處入獄15天，同時因為「宣傳非傳統性關係」罰款20萬盧布。此外，已逾20人連署發起集體訴訟，要求主辦人伊夫列耶娃捐贈10億盧布（約新台幣3.3億元）給祖國防衛者基金會，向前線士兵提供支援。

▲▼俄軍,俄羅斯士兵。（圖／路透）

▲在烏克蘭作戰的俄國士兵。（圖／路透）

其他參加派對的人也正面臨後果，據傳有人演唱會被取消，有人電影戲份被剪光，有人從跨年節目中被除名，也有人被廣告贊助商終止合約，因而紛紛公開道歉。56歲音樂家基爾科羅夫（Philipp Kirkorov）表示，「我意識到我犯了一個錯誤…俄國是我唯一作為藝術家與公民而存在的國家。」42歲歌手比蘭（Dima Bilan）說，「我想請求你們、也就是人民，再給我一次機會。」

BBC俄羅斯事務編輯羅森堡（Steve Rosenberg）對此分析，俄國政治體系日益依賴「代罪羔羊」，把國內外問題全都歸咎於團體或個人，包括烏克蘭、美國、英國、歐盟、北約，如今則是輪到這些社交名人。

路透社指出，普丁預期在明年3月的總統大選輕鬆贏得下一次6年任期，而他已經加大力道推動社會保守主義。當局不僅呼籲家庭要生8個以上的孩子，不久前俄國最高法院還裁定，多元性別（LGBT）運動人士應該被認定為「極端分子」。

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