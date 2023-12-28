維持印太嚇阻力！　美軍積極部署尖端軍事能力

▲美軍積極部署印太。（圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ）



文／中央社

美國國防部今天彙整2023年成果，特別是在印太區域方面，為支持自由開放印太區域，美軍積極部署尖端軍事能力，發展未來所需的嚇阻力。

彙整2023年美軍在印太區域成果，美國國防部首先引述國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的話指出：「在具決定性的10年裡，2023年將被視為實踐美國在亞洲國防戰略的決定性一年。」儘管過去一年，俄烏依然戰火連天，以巴也爆發嚴重衝突，奧斯汀仍4度前往亞洲訪問。

五角大廈指出，2023年美國與盟友和夥伴取得歷史性成就，使美國在印太區域的軍力態勢更加機動、分散、具韌性和致命性。其中包括美軍陸戰隊瀕海作戰團與陸軍艦艇部隊等美國軍事關鍵部門前沿部署至日本，與澳洲擴大軍力部署安排、增加4座位於菲律賓的軍事基地，以及強化對朝鮮半島威嚇等。

美國正在部署尖端軍事能力，發展未來印太區域維持嚇阻所需的能力，並支持盟友與夥伴自我投資能力。為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列91億美元預算、為澳洲興建核子動力潛艦、提供日本戰斧飛彈等軍力以強化區域嚇阻、支持印度國防現代化建設。

此外，美軍與印太盟友和夥伴共同強化區域和平安全。美日韓領袖在大衛營（Camp David）舉行歷史性峰會後三方強化合作；澳洲與日本透過雙邊與三邊演習增加合作；與印度舉行聯合演習；菲律賓發布雙邊國防指南為雙邊合作制定願景等。

五角大廈指出，美國在印太區域安全合作措施投資超過12億美元，以強化印太夥伴能力、海域意識與抵禦脅迫能力。