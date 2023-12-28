女兒誤把鈔票當白紙　母見滿地碎片崩潰「一個月生活費全沒」

▲女兒將家中一個月生活費剪成碎片，媽媽只好趴在地上一張張黏回去修復。（圖／翻攝自Tik Tok，@mahisaka_）



圖文／CTWANT

不少孩子因年紀太小，只要父母一不注意，就容易闖出大禍來。一名來自印尼的母親7日在個人抖音帳號上分享，她的女兒因年紀太小，無法辨別鈔票跟白紙的不同，竟然將默默地將一疊鈔票當成白紙剪掉，累計金額幾乎等於家裡一個月的開銷，讓媽媽相當生氣。

這名母親原先以為小孩子只是單純在剪紙，剪的是普通紙張，沒想到當她走近一看，卻發現地上竟然滿是「鈔票碎片」，這才得知女兒闖下大禍。她訓斥女兒行為，並加總損失金額，發現被剪掉的錢竟然足夠支付家裡一個月的開銷。

從社群平台的影片中能看見，這名女兒剪掉的鈔票幣值從1,000盾（約新台幣2元）至100,000盾（約新台幣206元）不等，媽媽相當無奈，只能拿膠帶將錢一張張黏回去，搞得像在玩拼圖一樣。目前該影片吸引了56萬觀看次數，不少人也敲碗後續。

根據印尼當地政府規定，國家是能接受破損鈔票的，只要鈔票真實性能辨認，都可以拿到銀行兌換等值鈔票。這位媽媽將鈔票通通黏回去後，已經成功換回完整紙鈔。

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