睡醒發現「牆上都是血」　韓男睡醒嚇壞：有東西死在裡面

▲韓國一名男子睡醒驚見房間裡的牆全是「血」。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

《鬼店》真實版？韓國一名男子某天睡醒時發現臥室裡的牆壁竟然有「血跡」，且隨著時間推移，血跡也從點點深紅，化為不斷流出的腥色鮮血，嚇得他不知所措。

▲血跡緩慢增加。（圖／翻攝畫面）

該名男子在社群發文表示，最初看到牆上的血跡時，還以為是晚上睡覺時不小心弄傷腳，血因此沾到床邊的牆壁，於是隨手拿張紙貼牆遮住血跡，怎知短短幾小時時間，原本乾涸的血跡竟變成猶如鮮血一般，甚至越來越多，嚇得他不知所措，直呼入住十幾年都沒遇過這樣的事。

男子冷靜後，再次檢查身體並確認沒有傷口，同住母親見狀也說，這面牆與後方實牆只有很窄的空間，不太可能有小貓或其他小動物卡在裡面，但她對血跡出現的原因也一頭霧水。事件曝光後除了震驚許多網友，更引來電視台專程拍攝與請專家檢查。

▲專家解釋血跡其實是膠水。（圖／翻攝畫面）

專家仔細分析後，確認牆上的血不是血液，而是黏合絕緣材料的「膠水」。專家指出，這種膠水原本是不透明的白色，但若受潮就會因化學反應變成紅色。專家拆牆後，也確認是房間濕氣重、牆壁太薄，導致「血化」的膠水變回液態、最後滲出牆壁。男子與家人聽了也終於放心下來。

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