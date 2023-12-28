美國社會實驗顛覆刻板印象　每月發2萬給街友「花錢內容好正向」

▲舊金山一項研究指出，直接發給街友基本收入，將有效減少露宿街頭的人數。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

不用工作就有錢可以拿？美國舊金山非營利組織Miracle Messages和南加大社工學院攜手進行了一項實驗，藉由每月發放750美元（約新台幣23,325元）給加州洛杉磯郡和舊金山灣區的的百名街友，以探究他們如何運用這筆錢。

根據《Business Insider》報導，這項實驗打破刻板印象，每月領取750美元的街友對比接受傳統社會福利的對照組，領錢的街友在街頭流浪的機率大幅降低，並利用這筆錢滿足其基本需求。

在前6個月的調查結果顯示，街友在領取750美元後，36.6%用於購買食物，近20%用於居住，12.7%用在交通運輸，11%用於衣物，6.2%用於醫療保健，還有13.6%用在其他未分類的消費。

主導調查的研究人員韓伍德指出，這項初步研究有助打破外界誤解，外界容易認為街友拿到錢會用在非法用途，然而從每月領取750元基本收入的實驗結果顯示，只有2%被用來購買菸酒或藥物，其中大多數用於購買香菸。

一位受訪的街友透露，他主要將這筆錢用在支付「應付帳單」，以及迫切需要的修車費，而其他受試者則反映他們將大部分資金用於購買食物的支出。經過長達6個月的追蹤觀察，收到這筆錢的流浪者，睡在街上的人數佔比從第一個月的30%，到最後一個月顯著降至12%。

相對接受傳統社會福利的對照組，露宿街頭的人數比例從28%降至23%，效果較為差，從實驗成果來看，直接發錢給有需要的人確實具有積極影響。南加大社工學院街友、居住暨健康公平研究中心主任韓伍德在聲明中指出：「接受調查的街友有各自的需求，我們正在協助他們專注在對自己有幫助的事物上。」

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