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西班牙敲定2035年　淘汰所有核電廠

▲西班牙所有核電廠最晚將在2035年退役。（圖／路透）

▲西班牙所有核電廠最晚將在2035年退役。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙27日證實，將繼續執行2035年淘汰所有核電廠的計畫，此時的歐洲對於核能源能否作為氣候變遷的解決辦法仍有爭議。

綜合外電報導，西班牙確定繼續執行2035年全面汰除核電廠的計畫，核廢料的管理與核電廠的拆除，估計要價202億歐元（約新台幣6925億元），資金將由核電廠營運商支持的基金會支出。

西班牙核電廠的未來近日不斷成為選舉的熱門議題，其中一個商業遊說團體不斷呼籲繼續並擴大核電廠的營運，保守派反對黨西班牙人民黨（PP）則承諾，會扭轉淘汰核電廠的計畫。

西班牙對核電廠採取強硬態度之際，事實上歐洲的核能源正在經歷某種程度的復興，因為2022年開打的俄烏戰爭嚴重影響俄羅斯對歐洲的能源供應，整個歐洲在向低碳燃料過度的過程中，對核能態度產生明顯轉變。

先前數十個反對核能的政府與具影響力的實體，如今都轉向公開擁抱核能，並將其視為全球電氣化與脫炭運動的必要角色。

在其中一個具有歷史意義的案例中，芬蘭綠黨2022年投票壓倒性通過，一反過去數十年來的強烈反核立場，將核能視為「永續能源」的形式之一。與此同時，德國與日本公民對核電的接受程度也愈來愈高。

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