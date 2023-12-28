蘋果打贏上訴官司！　可「暫時」重新在美販售Apple Watch

▲蘋果上訴官司獲勝。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果先前因專利侵權爭議被禁止銷售2款Apple Watch，也必須停售其他支援血氧功能的產品。蘋果對此向美國上訴法院提出上訴，並於27日打贏上訴官司，法院也「暫停」美國政府祭出的禁令，使得該2款Apple Watch能暫時重新上架。

路透社報導，美國國際貿易委員會先前認定，蘋果侵犯了總部位於加州歐文（Irvine）公司Masimo的5項血氧儀專利，因此禁止蘋果販售所有涉及專利侵權的Apple Watch。

蘋果對此向美國上訴法院提出緊急請求，要求國際貿易委員會暫定該禁令；上訴法院法官裁定「暫停」該禁令，蘋果能暫時在美國重新上架Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2。對此，蘋果並未回應路透社的置評請求，Masimo則拒絕回應。

分析師指出，最終決定可能導致2家公司損失數百萬美元，並且可能迫使蘋果和解或是採取某種技術解決方案；然而這對蘋果造成的損失金額，與訴訟帶來的負面宣傳相比都相形見絀。

Masimo的股價在上訴法院判決出來後下挫4％，蘋果則基本持平。

美國國際貿易委員會先前聲明，禁令於當地時間12月26日生效，蘋果所有涉及專利侵權的Apple Watch，蘋果2020 年後推出的 S6 等型號都採用了相關血氧感測器，都再無法獲得進口和銷售許可。

Masimo此前控告蘋果挖角其員工，竊取公司脈搏血氧測定技術，並將其整合到蘋果Apple Watch中。蘋果則反過來指控Masimo這麼做，是要為該公司的智慧手錶「掃清道路」。