今全台有雨！　跨年探11℃

▲今日台灣附近水氣很多。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

跨年夜探11度！中央氣象署預報員趙竑表示，今天全台有雨。氣象專家吳德榮提醒，周日至下周二晨入夜後氣溫偏低，北部沿海及部分平地的最低氣溫，有降至11、12度的機率。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）



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趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，主要是高溫下降，加上南方雲系影響，全台有雨，雨勢到晚上才會慢慢減緩；周五東北季風影響，北部、東半部易下雨，其中宜蘭可能有局部較大雨勢。

趙竑說，周六東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，其他地區多雲；周日東北季風增強，下周一東北季風影響，這波水氣較少，雨區在基隆北海岸和東半部，其他地區多雲到晴，預估低溫15、16度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



趙竑表示，下周二東北季風減弱，各地天氣較穩定，僅東半部有零星飄雨；下周三東北季風增強，北部、東半部降雨為主。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日至下周二晨南下的冷空氣僅屬東北季風級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台舒適南微熱，入夜後因輻射冷卻效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地的最低氣溫，有降至11、12度的機率。